Голос Геральта восхищён Clair Obscur: Expedition 33 - Даг Кокл назвал её главным событием игрового года

Актёр Даг Кокл, подаривший голос Геральту из The Witcher, присоединился к числу тех, кто считает Clair Obscur: Expedition 33 одним из главных триумфаторов 2025 года. В интервью он заявил, что при всём обилии сильных релизов именно игра Sandfall Interactive стала для него особенным впечатлением.

По словам Кокла, среди множества достойных проектов этого года — от хайповых экспериментальных игр до крупных релизов — именно Expedition 33 выделяется своей эмоциональной глубиной и проработкой:

«Это настолько красиво написанная игра, прекрасно задумана и отлично реализована. Для меня — определённая вершина года», — отметил актёр.

Высокие оценки от индустрии подтверждают его слова: на Golden Joystick Awards 2025 RPG уже забрала престижную награду Ultimate Game of the Year, а также победила в категориях Best Soundtrack, Best Storytelling, Best Visual Design и стала рекордсменом по числу статуэток за вечер.

Эксперты считают, что после такого успеха игра может стать фаворитом и на грядущей церемонии The Game Awards, которая состоится 11 декабря.

Clair Obscur: Expedition 33 уже называют феноменом — дебютная работа молодой студии Sandfall Interactive смогла стать культурным событием года и привлечь внимание ветеранов индустрии, включая самого Геральта.