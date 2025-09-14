ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 069 оценок

Гюстава в русской локализации Clair Obscur: Expedition 33 озвучит Александр Гаврилин - актёр озвучки Роберта Паттинсона

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice приступила к локализации Clair Obscur: Expedition 33 и представила актёрский состав русской озвучки:

GamesVoice показала дневник локализации Clair Obscur: Expedition 33 - знакомство с актёрами и процессом озвучки

Ниже представлены русские актёры озвучки, задействованные в локализации GamesVoice, и кого они ранее озвучивали в фильмах:

  • Роль Гюстава, чья внешность сильно напоминает Роберта Паттинсона, исполнил Александр Гаврилин, который озвучивал данного актёра в ряде фильмов;
  • Маэль озвучит начинающая актриса Евгения Лучникова - Астрид из недавней экранизации "Как приручить дракона". Актриса заранее прошла игру для погружения в характер героини;
  • Опытный Владимир Антоник, известный по озвучке Лиама Нисона и Сильвестра Сталлоне, подарит голос Ренуару;
  • Сергей Чихачёв, работавший с персонажами Джеффри Райта и Лоренса Фишбёрна, воплотит Моноко;
  • Особенностью локализации станут уникальные голоса для каждого журнала прошлых Экспедиций - в оригинале они повторяются.

GamesVoice надеется выпустить русскую озвучку до конца 2025 года, но есть вероятность, что для её создания потребуется больше времени и локализация выйдет лишь в 2026 году.

Scorpion_GamePlay

Ммм, люди готовы за деньги голоса свои напрягать. Круто!

Sigon

Будет повод перепройти на нг+.

Just-a-your-King

Рад за Александра, от чего рекомендую послушать его подкаст "Актерская курилка", где он совместно с другими актерами дубляжа рассказывает о внутренней кухне своей профессии. Очень много интересных нюансов можно узнать включая то как озвучиваются видеоигры и почему наш ведьмак 3 озвучен совсем не, так как его польская и английская версия)