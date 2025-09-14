Гюстава в русской локализации Clair Obscur: Expedition 33 озвучит Александр Гаврилин - актёр озвучки Роберта Паттинсона

Студия GamesVoice приступила к локализации Clair Obscur: Expedition 33 и представила актёрский состав русской озвучки:

Ниже представлены русские актёры озвучки, задействованные в локализации GamesVoice, и кого они ранее озвучивали в фильмах:

Роль Гюстава, чья внешность сильно напоминает Роберта Паттинсона, исполнил Александр Гаврилин, который озвучивал данного актёра в ряде фильмов;

Маэль озвучит начинающая актриса Евгения Лучникова - Астрид из недавней экранизации "Как приручить дракона". Актриса заранее прошла игру для погружения в характер героини;

Опытный Владимир Антоник, известный по озвучке Лиама Нисона и Сильвестра Сталлоне, подарит голос Ренуару;

Сергей Чихачёв, работавший с персонажами Джеффри Райта и Лоренса Фишбёрна, воплотит Моноко;

Особенностью локализации станут уникальные голоса для каждого журнала прошлых Экспедиций - в оригинале они повторяются.

GamesVoice надеется выпустить русскую озвучку до конца 2025 года, но есть вероятность, что для её создания потребуется больше времени и локализация выйдет лишь в 2026 году.