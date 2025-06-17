Хидео Кодзима рассказал, почему он считает Clair Obscur: Expedition 33 "идеальной" игрой

Став едва ли не главным претендентом на звание лучшей игры 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33 заслужила к себе внимание самых известных людей в индустрии. Накануне выхода долгожданной Death Stranding 2 On the Beach легендарный Хидео Кодзима (Hideo Kojima) обмолвился о французском проекте, попутно вспомнив, как зарождалась его собственная студия в Японии.
Вначале Kojima Productions была совсем небольшой студией, которая со временем стала значительно больше, так как индустрия развивалась и требовалось все больше и больше людей для работы. Правда, порой это представление полностью рушится благодаря таким играм, как Expedition 33. Именно это и отметил Кодзима, сказав, что создание проекта близко к тому, что он считает своим идеальным опытом разработки. По мнению Кодзимы, небольшие команды вполне способны создавать прекрасные игры, зачастую не уступающие проектам крупных студий.
У них всего 33 сотрудника и собака. Для меня это идеал, когда я создаю что-то с командой, - сказал Кодзима. Сейчас создавать стало намного сложнее. Мы как бы ведем войну между эффективностью, достигаемой небольшой командой, и грандиозностью.
Объясняя, Кодзима сказал, что в наши дни разработка игр иногда кажется « фабричной» работой, которая не в состоянии дать такой потрясающий результат, что и Sandfall Interactive. На его взгляд, постоянное делегирование и передача обязанностей многим людям часто вредит общему видению концепции , а в дальнейшем и самой игре.
Когда я только начинал, это была команда из шести человек. Вы могли делать все сами. Сейчас она стала намного больше. Ты не можешь контролировать каждого сотрудника, поэтому делегируешь полномочия. Но порой идея не срабатывает, потому что команда становится больше.
С одной стороны, с этим тезисом можно согласиться, но, с другой стороны, именно без большого количества сотрудников такие масштабные проекты, как GTA, вряд ли были бы возможны, так что идеальный баланс в этом вопросе, вероятно, еще предстоит найти.
пздит. они давно признались что 30 сотрудников - там только официально числились. И еще 500 индусов на аутсорсе // Илья Прохоров
Игра классная ... Тк студия маленькая? Логично че
На самом деле алмазы делают зачастую маленькие команды, но крайне редко.
Крупные студии в основном штампуют конвееры, но и бриллианты находятся.
Тут две стороны медали.
Если ты осилишь что либо кроме кликбейтного заголовка, то узнаешь что там нет ни слова про "игра классная".
хотя она и правда классная. но не из за маленькой студии. а из за того что это факт. ибо она отлично продается и у неё мега высокие оценки.
он просто настальгирует по маленьким студиям. где ты можешь полностью контролировать процесс и знаешь кто и чем занимается.
не то что щас когда студии насчитывают сотни а то и тысяч человек. где каждый делает лишь свой кусок но при этом не видя картину целиком и не понимая как это все должно в итоге стыковаться.
"Когда я только начинал, это была команда из шести человек. Вы могли делать все сами. Сейчас она стала намного больше. Ты не можешь контролировать каждого сотрудника, поэтому делегируешь полномочия. Но порой идея не срабатывает, потому что команда становится больше." каждый понимает по своему вот и не работает ты говоришь розовый слон и все представляют розового слона но разного размера ты говоришь белый ворон и все представляют белого ворона но насколько он белый? у людей разное представление о вещах даже смотря с одной точки вы видите это по-разному
"У них всего 33 сотрудника и собака. Для меня это идеал, когда я создаю что-то с командой, - сказал Кодзима. Сейчас создавать стало намного сложнее. Мы как бы ведем войну между эффективностью, достигаемой небольшой командой, и грандиозностью." там их больше просто кто то плохо читал титры https://rutube.ru/video/cf69bf74756fea3715a8baeafa04d54a/?r=plwd
Мб не зря я на тотализатор на них бонусы закинул. Ну скоро узнаём. Чуял что заявочка на готи