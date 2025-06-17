Хидео Кодзима рассказал, почему он считает Clair Obscur: Expedition 33 "идеальной" игрой

Став едва ли не главным претендентом на звание лучшей игры 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33 заслужила к себе внимание самых известных людей в индустрии. Накануне выхода долгожданной Death Stranding 2 On the Beach легендарный Хидео Кодзима (Hideo Kojima) обмолвился о французском проекте, попутно вспомнив, как зарождалась его собственная студия в Японии.

Вначале Kojima Productions была совсем небольшой студией, которая со временем стала значительно больше, так как индустрия развивалась и требовалось все больше и больше людей для работы. Правда, порой это представление полностью рушится благодаря таким играм, как Expedition 33. Именно это и отметил Кодзима, сказав, что создание проекта близко к тому, что он считает своим идеальным опытом разработки. По мнению Кодзимы, небольшие команды вполне способны создавать прекрасные игры, зачастую не уступающие проектам крупных студий.

У них всего 33 сотрудника и собака. Для меня это идеал, когда я создаю что-то с командой, - сказал Кодзима. Сейчас создавать стало намного сложнее. Мы как бы ведем войну между эффективностью, достигаемой небольшой командой, и грандиозностью.

Объясняя, Кодзима сказал, что в наши дни разработка игр иногда кажется « фабричной» работой, которая не в состоянии дать такой потрясающий результат, что и Sandfall Interactive. На его взгляд, постоянное делегирование и передача обязанностей многим людям часто вредит общему видению концепции , а в дальнейшем и самой игре.

Когда я только начинал, это была команда из шести человек. Вы могли делать все сами. Сейчас она стала намного больше. Ты не можешь контролировать каждого сотрудника, поэтому делегируешь полномочия. Но порой идея не срабатывает, потому что команда становится больше.

С одной стороны, с этим тезисом можно согласиться, но, с другой стороны, именно без большого количества сотрудников такие масштабные проекты, как GTA, вряд ли были бы возможны, так что идеальный баланс в этом вопросе, вероятно, еще предстоит найти.