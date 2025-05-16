Художники Sandfall Interactive показали мир и персонажей Clair Obscur: Expedition 33

Не так давно вышедшая игра Clair Obscur: Expedition 33 снискала огромный успех и похвалу как со стороны критиков, так и со стороны игроков. Всего через три дня после выхода дебютная игра Sandfall Interactiver разошлась тиражом более миллиона копий, став одной из самых рейтинговых видеоигр в истории по версии Metacritic.

Недавно художники Sandfall Interactive, создавшей игру, показали свои наработки для проекта и предложили широкой аудитории поближе познакомиться с потрясающими сценами, выразительными персонажами и привлекательными, детализированными активами игры:

Богатая на сюжеты фэнтезийная JRPG, созданная под впечатлением от французской эпохи La Belle Époque, предлагает красивый и загадочный мир с живописными пейзажами, который завораживает сложными деталями и фантастической атмосферой. На протяжении всего приключения мы руководим командой из трех человек (сформированной из шести играбельных персонажей), которым предстоит уничтожить божество по имени Художница. Попутно предстоит сражаться в пошаговых боях с элементами экшен-РПГ.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Также в день релиза игра стала доступна в сервисах подписки PC Game Pass и Xbox Game Pass (помимо традиционной дистрибуции, такой как Steam).