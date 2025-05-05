Игрок доказал, что Clair Obscur: Expedition 33 можно пройти без уклонений и парирований

Пока неожиданно яркий хит Clair Obscur: Expedition 33 продолжает стремительно завоёвывать сердца геймеров, всё чаще звучат и критические голоса. Среди самых обсуждаемых претензий — якобы «сломанная» боевая система в пошаговой ролевой игре. По мнению большого количества игроков в отзывах, без активного использования уклонений и парирований пройти игру невозможно. Однако сегодня появился весомый контраргумент подобной критике.
Один из наших пользователей с ником 4de завершил Clair Obscur: Expedition 33 полностью без использования уклонений и парирований. Более того, он записал подробное видео, подтверждающее свои слова. В ролике представлены таймкоды с самыми сложными моментами, в том числе с боссами, которые вызывают наибольшее количество нареканий у сообщества. Среди них — противник, на котором, по его словам, не справился один из отечественных игрожуров — заявив, что без парирований она не проходима.
Автор видео не только прошёл всех ключевых боссов без защитных приёмов, но и сдержал урон в рамках лимита (не выше 9999 единиц), не прибегая к механике «преодоления лимита». Его вывод однозначен:
Clair Obscur: Expedition 33 — не соулслайк и даже не рядом, а полноценная пошаговая JRPG с возможностью тактической игры без упора на реакцию.
При этом весь путь такого прохождения игры занял у него 27 часов - без особой спешки. Для тех кому интересно, он подробно рассказал о тактиках своего челенджа. В таком прохождении важно сосредоточится на на грамотной ротации умений, усилении защиты и подборе снаряжения.
Напомним, ранее появилось интервью директора Clair Obscur: Expedition 33, где он рассказал, почему ушёл из Ubisoft и выбрал путь разработки пошаговой RPG, вдохновлённой классикой. Подробнее об этом можно прочитать в нашей предыдущей публикации:
Если он перекаченным к этим боссам подходил, то почему нет. Играж без автолевела. Не тянешь дамаг, пошел подкачался и вломил.
Да, по видосу видно что он на лютом перекаче еще и одним персом. Красные локи так не пройти.
К каким этим боссам? Самые сложные боссы были убиты без какого либо перекача. И не забывай у меня лимит стоял на урон в 9999.
Так же у меня персонажи в среднем имели 50-60 лвл.
Но частично ты прав, можно частично на старте перекачать защиту персонажа, но это легитимно. Раз игра разрешает это ипользовать, почему нет?
И то что красные локации будет сложно пройти то же прав, но я сейчас думаю как пройти их без укланений и без преодоления лимита по урону.
А качаться и тратить много времени на то, что бы пройти игру без уклонений не нужно.
Просто у игры проблема с балансом как и у всех JRPG.
И да, ты не сможешь пройти всю игру, играя лишь за перекаченного одного персонажа, не используя уклонения и паррирования. Просто физически не сможешь из-за лимита урона 9999.
Тот же Ткач у Сирены тебя разденет за пару тройку ходов.
кажется ты в старые финалки не играл.
Все прошел и старые и новые. И да же мобильные и онлайн финалки
Да это не претензия) Сам на финал вышел на 60м уровне. Причем прям охотился за красными боссами. И да, когда все люмины и апгрейды идут на одного персонажа, то он вообще в имбу превращается.
Видос крутой! Многое поясняет.
Если снять лимит урона, Маэль разгоняет урон до милларда, но вот недавно разогнал урон через Сиель более 3 милиардов.
Мне кажется им нужно было огранчить урон после снятия ограниения с 9999 до 99999.
А так пролучается многие боссы улетают в пыль после снятия лимита.
Казуалы, что с лицом?
На самом деле, разарбочтики оставили всё необходимое, что бы да же казуалы смогли пройти без уворотов. Просто в этой игре - тщатиельное исследовние локаций - сильно вознагаржает
Такой бред :) сначала пять минут распинается почему он не понимает, почему игру называют соуслайком от мира jrpg, хотя это очевидно из за того что боевка с упором на парирование и увороты притом их аж 4 разновидности. А мобам не поленились нарисовать длинные запутанные анимации еще и по несколько штук на каждого моба. При этом сравнивая с финалкой сравнивает совсем не то :) никто же не спорит что игра jrpg пускай и с прикрученными солс механиками в виде разного рода уклонений. Ну и да рецепт прост надо перекачивать персонажа, и вот нам показывают битву с боссом первой главы где у персонажей под 5к жизни :) я когда туда пришел у меня в среднем от 600 до 850 и бос мог сваншотить :) конечно не спорю потом игру пройдут с закрытыми глазами играя на пылесосе используя только стрельбу :) но это не отменяет того что боевка у игры заточена на механику парирования не от балды же их там аж 4 штуки на 4 разных кнопках и весьма мудреные анимации у противника, даже блядные испытания для шмоток весьма требовательны к реакции :) короче непонятно что кому там автор хотел доказать.
Доказать автор хотел только лишь одно, что данная игра не обязывает тебя проходить через соулс деф механики. А у тебя есть выбор причем разработчики этот выбор разбросали по локациям ввиде предметов. И не корректо называть игру соулсом лишь только потмоу , что у неё есть некие элементы соулсов.
Так же важно имеет место быть куда ты распеделишь очки прокачки, ведь первых трёх боссов я убил без укланений и уворотов не используя перекачу и что ли бо облегачающее.
Да. Когда знаешь с чем имеешь дело и что и как делать правильно, конечно можно всё. Это работает по отношению к любой игре. А когда человек по незнанке идёт на хрома лансье и огребает 2/5/15 раз, потому что не выкупает упоротые паттерны атак, это не игрок тупой, это куёвая считываемость анимаций атак. А учитывая что это ещё и примерно пятый по счёту противник... // Иван Марков
Вроде еще не дошел до него. Всмысле 5 противник? Погуглил - это сюжетный босс середины игры. До него уже миллион боссов было и обычных мобов . Я думаю, те кто туда добрался уже руки выпрямили за это время в отношении парирований. // Илья Прохоров
4de, красава! Не только Резиденты на хардкоре тащит!)))
Экспедицию 33 прошел без уворотов не ради хардкора, просто было любопытно, дает ли игра с самого начала и до конца - возможность пройти тем, кто не умеет делать паррирования и укланения.
Игрок походу не доходил до той локации с рукастыми невронами ( которые появляются в ролике при высадке на континент ) Они просто ваншотят с 1 подачи. А бьют каждый по 3 раза. Там защита перекачанная не поможет и пассивка на -50% урона тоже // Илья Прохоров
Доходил, и да они жесткие но их убить можно, и к концу игры они уже не ваншотят
На легком играл?
Норомал. Но после 30 прцоентов игры можно переходить на высокую сложнсоть - разницы не будет
чё за косьтюм ?
Чистый вроде называется можно получить в локации станция Монако у модного грандиса ответив ему в рифму нужно подходить исключительно женским персонажем, для Версо тож можно получить у кого-то торговца на каком-то
ух жопца, поиграть что ли
Пробовать такое прохождение без уклонений и парирований как сделал автор можно только на второе прохождение ибо играя первый раз ты не знаешь сколько урона будут наносить боссы и не будешь знать где и какое оружие или пиктос ты получишь заранее, да и очки умений ты не будешь никогда вкидывать все в выносливость в первое прохождение. Оказалось конкретно эту игру перекачем пройти можно и так, но никто этого не будет делать, а это значит что варианта для рядового первого прохождение помимо уклонений и парирований пройти нет.
P.S. Ну автор все равно красава
Я думаю, что если игра тебя поставила в тупик и ты не можешь при первом прохождении одолеть какого то бдосса, то игра дает тебе выбор, что делать дальше.
Или дальше пытаться паррировать и уклоняться, или развернуться назад и поискать тщательнее локации на наличие облегчающих прохождение предметов, или подобрать дургую тактику боя с дургими персонажами и распределением очков навыка и характеристик.
Я это к тому, что многие не ищут путей игарть без уклонений потмоу, что у них получается пройти и так.
А так да, ты прав в свое первое прохождение я не вкидывал все очки только в выносливость. Это была ловкость и сила.
ну если со старта играть не на последней сложности то перекач (не только лвлом а заточкой и люменом с пектосами) то естественно можно но я например со старта на ласт сложности играть начал так вот где то до трети игры я дох с одной тычки но после игра стала просто супер лёгкой