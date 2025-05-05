Игрок доказал, что Clair Obscur: Expedition 33 можно пройти без уклонений и парирований

Пока неожиданно яркий хит Clair Obscur: Expedition 33 продолжает стремительно завоёвывать сердца геймеров, всё чаще звучат и критические голоса. Среди самых обсуждаемых претензий — якобы «сломанная» боевая система в пошаговой ролевой игре. По мнению большого количества игроков в отзывах, без активного использования уклонений и парирований пройти игру невозможно. Однако сегодня появился весомый контраргумент подобной критике.

Один из наших пользователей с ником 4de завершил Clair Obscur: Expedition 33 полностью без использования уклонений и парирований. Более того, он записал подробное видео, подтверждающее свои слова. В ролике представлены таймкоды с самыми сложными моментами, в том числе с боссами, которые вызывают наибольшее количество нареканий у сообщества. Среди них — противник, на котором, по его словам, не справился один из отечественных игрожуров — заявив, что без парирований она не проходима.

Автор видео не только прошёл всех ключевых боссов без защитных приёмов, но и сдержал урон в рамках лимита (не выше 9999 единиц), не прибегая к механике «преодоления лимита». Его вывод однозначен:

Clair Obscur: Expedition 33 — не соулслайк и даже не рядом, а полноценная пошаговая JRPG с возможностью тактической игры без упора на реакцию.

При этом весь путь такого прохождения игры занял у него 27 часов - без особой спешки. Для тех кому интересно, он подробно рассказал о тактиках своего челенджа. В таком прохождении важно сосредоточится на на грамотной ротации умений, усилении защиты и подборе снаряжения.

Напомним, ранее появилось интервью директора Clair Obscur: Expedition 33, где он рассказал, почему ушёл из Ubisoft и выбрал путь разработки пошаговой RPG, вдохновлённой классикой. Подробнее об этом можно прочитать в нашей предыдущей публикации: