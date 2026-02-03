Игрок прошёл Clair Obscur: Expedition 33 без единого урона

Игроку удалось провернуть почти невозможное в Clair Obscur: Expedition 33 — пройти игру целиком, не получив ни единого удара. И это в проекте, который многие считают сложным даже на базовом уровне, особенно если с парированиями у вас не всё идеально.

Автор этого подвига — ютубер Hayete Bahadori, хорошо известный в хардкорном сообществе. За ним уже числятся прохождения без урона в Prince of Persia: The Lost Crown, Dishonored и Star Wars Jedi: Survivor. Теперь к этому списку добавилась и Clair Obscur. На своём канале он выложил почти четырёхчасовой ролик, в котором демонстрирует полное прохождение Expedition 33 без единой ошибки.

Условия он поставил себе максимально жёсткие. Любой полученный урон — немедленный рестарт всей игры с самого начала. Большую часть приключения Bahadori проходил одним персонажем, подключая полную группу лишь в тех сюжетных моментах, где этого напрямую требует сценарий. Никаких поблажек, сейвскама или «почти не считается».

Позже, уже в обсуждении на Reddit, игрок рассказал, что самым сложным испытанием стал финальный бой с Ренуаром. По его словам, именно там больше всего проблем доставляли сложные тайминги атак — их приходилось не просто выучить, но и идеально воспроизводить на протяжении всего сражения.

Разумеется, не обошлось и без шутливой критики. Некоторые зрители заявили, что «прохождение без урона» всё равно невозможно, потому что по ходу сюжета игра наносит серьёзный эмоциональный урон. На это Bahadori отреагировал с юмором: мол, тут вы меня поймали — от такого парирование действительно не спасает.

Так или иначе, этот забег уже вошёл в число самых впечатляющих фанатских достижений вокруг Clair Obscur: Expedition 33 и наглядно показал, насколько глубокой и требовательной может быть боевая система игры в руках настоящего мастера.