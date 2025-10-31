Игроки делают ставки на победителя премии TGA 2025: с большим отрывом лидирует Clair Obscur: Expedition 33

До «Оскара» в сфере видеоигр — The Game Awards 2025 — осталось каких-то полтора месяца, а в середине ноября станут объявлены номинанты на звание «Игра года» и ряд других номинаций. Впрочем, игроки уже настолько загорелись желанием узнать победителя, что сами начали делать ставки на Polymarket, где общий пул ставок уже превысил отметку в более чем $22 000

Шестерка главных соискателей звания «Игра года» по мнению (и кошельку) сообщества:

Как можно заметить, в этом году битва развернулась между Clair Obscur: Expedition 33 и Hollow Knight: Silksong. Об этом прямо свидетельствует общее настроение в интернете в последние недели, в виду того, что другие игры 2025 года не имеют столь сильной позиции в инфополе, в отличие от этой парочки.

Проценты здесь отражают, какая доля вклада идет на победу той или иной игры, то есть чем она больше, тем выше будет ее процент. Обратите внимание, что здесь, при полностью независимом голосовании, денежный аспект также имеет значение, и поэтому даже такие результаты, по крайней мере, чем-то подкреплены,что придает им больший вес, чем всем другим интернет-голосованиям, где зачастую происходит накрутка голосов со стороны самых обиженных фанатов непопулярной игры.

Теперь остается только узнать мнение жюри,о котором станет известно 11 декабря на церемонии The Game Awards 2025.