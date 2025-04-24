Игроки пожаловались на вылеты после первого автосохранения в Clair Obscur: Expedition 33

Геймеры пожаловались на качество графики в пошаговой приключенческой игре Clair Obscur: Expedition 33.
Отзывы появились в цифровом сервисе Steam и в социальных сетях. Игроки отметили, что в тайтле показывают кат-сцены с 30 кадрами в секунду (FPS) и неровным отображением. В проекте также наблюдается проблема с настройкой резкости, которая не имеет отдельной опции в меню.
Странное качество отображения картинки наблюдается с нативным разрешением DLAA. Для устранения проблемы геймеры переходят на DLSS «качество» или «баланс». При этом из технологий в Clair Obscur: Expedition 33 есть только NVIDIA DLSS, Intel XeSS. Поддержку AMD FSR не добавили.
Кроме всего вышеописанного, из проекта можно вылететь после автосохранения в прологе. Игроки заметили, что если включить оверлей в цифровом сервисе Steam, проблема устраняется.
Разработчик из студии Sandfall Interactive уже работают над исправлением ошибок. Несмотря на ошибки, на момент написания новости у игры очень положительные отзывы в цифровом сервисе Steam.
В основе сюжета лежит история о группе героев, которые объединяются, чтобы противостоять Художнице. Она каждый год создаёт изображение, после чего все люди, достигшие указанного возраста, умирают. С каждым новым рисунком число становится всё меньше.
Очередная игра бета-тест вместо релиза. Не удивлён.
хз у меня все норм, боевка кайф, графон тоже, фпс тоже много, толъко мой ноут греется как не в себя, пришлос снизит разрешение
Ну так сиди и играй молча в свои проекты 2007 года и жди завершения бета теста.
так все ноуты греются
в каком месте бета тест то ? если игра вылетает или имеются баги то это бета тест что ли, это всё фиксится патчами
На 3070 пока без проблем, игра сама поставила 4к и нормально играет
как бы там много на что жаловаться можно там ее делать и делать