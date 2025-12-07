Игроки считают, что разработчики Clair Obscur: Expedition 33 тизерят дополнение

Поклонники Clair Obscur: Expedition 33 обсуждают будущее серии после того, как команда разработчиков опубликовала в социальных сетях новый скриншот особняка, одного из самых узнаваемых мест игры. Сообщение, опубликованное в официальном аккаунте Expedition 33 и содержащая только слово «Особняк», дала возможность возобновить обсуждение потенциального загружаемого контента.

Комментарии фанатов демонстрируют смесь волнения и прямых вопросов. Многие пользователи спрашивали, разрабатывается ли сейчас дополнение, говоря, что им не терпится вернуться в игровой мир. Другие же просили добавить фоторежим, надеясь, что эта функция появится в каком-нибудь будущем обновлении.

Разработчики ранее признавали, что коммерческий успех игры заставил их пересмотреть стратегию развития после запуска. Хотя загружаемый контент всегда был частью первоначального плана, команда Sandfall Interactive временно приостановила разработку, чтобы сосредоточиться на доработке базовой игры. Ранее ведущий сценарист комментировал хорошие шансы на появление нового контента, хотя позже директор Гийом Брош подчеркнул, что текущие приоритеты важнее любых расширений.