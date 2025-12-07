Игроки считают, что разработчики Clair Obscur: Expedition 33 тизерят дополнение

Поклонники Clair Obscur: Expedition 33 обсуждают будущее серии после того, как команда разработчиков опубликовала в социальных сетях новый скриншот особняка, одного из самых узнаваемых мест игры. Сообщение, опубликованное в официальном аккаунте Expedition 33 и содержащая только слово «Особняк», дала возможность возобновить обсуждение потенциального загружаемого контента.
Комментарии фанатов демонстрируют смесь волнения и прямых вопросов. Многие пользователи спрашивали, разрабатывается ли сейчас дополнение, говоря, что им не терпится вернуться в игровой мир. Другие же просили добавить фоторежим, надеясь, что эта функция появится в каком-нибудь будущем обновлении.
Разработчики ранее признавали, что коммерческий успех игры заставил их пересмотреть стратегию развития после запуска. Хотя загружаемый контент всегда был частью первоначального плана, команда Sandfall Interactive временно приостановила разработку, чтобы сосредоточиться на доработке базовой игры. Ранее ведущий сценарист комментировал хорошие шансы на появление нового контента, хотя позже директор Гийом Брош подчеркнул, что текущие приоритеты важнее любых расширений.
Какой к черту особняк если движок захлебывается в собственных полигонах а геймплей сводится к долбежке одной кнопки в такт припадка эпилептика. Жрать добавку к сюжету про сон собаки внутри сна собаки это терминальная стадия г овноедства особенно когда 90% фанатов дропнули этот QTE понос на 2 акте из за духоты и кривых хитбоксов. Вместо фоторежима лучше бы запросили патч на удаление мыла и инпут лага а то местные эстеты радуются скриншоту ассета из магазина UE5 забыв что их ждет очередная порция коридорного бектрекинга с ваншотающими мобами и лимитом в 9999 урона. главное не забудьте спарировать кнопку покупки а то вдруг транзакция не пройдет из за статтера
Ну CO E33 ещё на UE5 хорошо работает, можно сказать, это эталон.
Думал-думал я купить эту игру и купил Moonligher 2
Какое дополнение, они два полных издания объявили и теперь они не полные, как надоели с дополнениями своими.
Речь не о дополнении, а обновлении игры с дополнительным контентом, плюс об улучшении некоторых моментов. Тот же фоторежим наверняка прикрутят, который крайне необходим.
Планируется новая локация, враги, боссы и костюмы. Обновление бесплатное, это благодарность или подарок за лояльность всем игрокам, которым понравилась игра, и они хотят вновь в нее вернуться.
Если будет бесплатное и без внесения изменений в сюжет, то это другое дело. На счёт фоторежима, а его разве нет в игре?
Планировалось бесплатное. Там уже продажи к 6млн приближаются, а впереди самые кассовые распродажи. План перевыполнен сторицей, смысла разработчикам пытаться нажиться на апдейте нет.
Фоторежим отсутствует. Но на пк можно использовать Universal UE5 Unlocker. Там есть весь необходимый функционал: свободная камера, возможность поставить игру на паузу, убрать HUD и т.д.