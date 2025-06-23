Игроки уже называют Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года

Clair Obscur: Expedition 33 сразу же после релиза завоевала сердца многих игроков, и даже такие релизы, как Oblivion Remastered, не смогли отпугнуть аудиторию. Поскольку игра очень увлекательна, ее уже провозгласили Игрой года 2025, что совсем неудивительно.

Официальный аккаунт The Game Awards в Twitter опубликовал на вопрос о выборе фанатами своей GOTY: «Если бы вам пришлось голосовать сегодня, какую игру вы бы выбрали для «Игры года»?»

Никого не удивляет, что раздел комментариев заполнен сообщениями от пользователей, которые говорят Clair Obscur: Expedition 33. Есть пара комментариев, в которых говорится Death Stranding 2, что не имеет смысла, если только они не из будущего и уже не прошли всю игру.

Некоторые также упоминают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance 2. Однако более 90% комментариев посвящены только Expedition 33.

Один из комментаторов даже сказал, что если бы существовала категория Игра десятилетия, а не года, то Expedition 33 должна была бы ее выиграть. Учитывая, насколько хороши ее бои с боссами, саундтрек, сюжет, персонажи и дизайн мира, это утверждение кажется справедливым.