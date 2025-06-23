Игроки уже называют Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года

Clair Obscur: Expedition 33 сразу же после релиза завоевала сердца многих игроков, и даже такие релизы, как Oblivion Remastered, не смогли отпугнуть аудиторию. Поскольку игра очень увлекательна, ее уже провозгласили Игрой года 2025, что совсем неудивительно.
Официальный аккаунт The Game Awards в Twitter опубликовал на вопрос о выборе фанатами своей GOTY: «Если бы вам пришлось голосовать сегодня, какую игру вы бы выбрали для «Игры года»?»
Никого не удивляет, что раздел комментариев заполнен сообщениями от пользователей, которые говорят Clair Obscur: Expedition 33. Есть пара комментариев, в которых говорится Death Stranding 2, что не имеет смысла, если только они не из будущего и уже не прошли всю игру.
Некоторые также упоминают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance 2. Однако более 90% комментариев посвящены только Expedition 33.
Один из комментаторов даже сказал, что если бы существовала категория Игра десятилетия, а не года, то Expedition 33 должна была бы ее выиграть. Учитывая, насколько хороши ее бои с боссами, саундтрек, сюжет, персонажи и дизайн мира, это утверждение кажется справедливым.
Походу ЦА игры такого же уровня что и у бг3, анимешники с dcp
Очередной треш игра года ? завеяло очередным мнением зумерков
Экспедиция 33 100% будет игрой года, если конечно Халва 3 не выйдет в этом году, что мало вероятно, поэтому Экспедиция 33 будет игрой года.
Ну, конечно! В этом чокнутом мире, только игра про шизофрению станет ИГ.
Ну, на игру года в целом тянет. Ничего однозначно лучшего в этом году не выходило и не предвидится. Про игру десятилетия - смешно; это примерно как 98 из 100 на Метакритике в первые дни после релиза.
🤦♀️