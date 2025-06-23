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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 411 оценок

Игроки уже называют Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года

monk70 monk70

Clair Obscur: Expedition 33 сразу же после релиза завоевала сердца многих игроков, и даже такие релизы, как Oblivion Remastered, не смогли отпугнуть аудиторию. Поскольку игра очень увлекательна, ее уже провозгласили Игрой года 2025, что совсем неудивительно.

Официальный аккаунт The Game Awards в Twitter опубликовал на вопрос о выборе фанатами своей GOTY: «Если бы вам пришлось голосовать сегодня, какую игру вы бы выбрали для «Игры года»?»

Никого не удивляет, что раздел комментариев заполнен сообщениями от пользователей, которые говорят Clair Obscur: Expedition 33. Есть пара комментариев, в которых говорится Death Stranding 2, что не имеет смысла, если только они не из будущего и уже не прошли всю игру.

Некоторые также упоминают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance 2. Однако более 90% комментариев посвящены только Expedition 33.

Один из комментаторов даже сказал, что если бы существовала категория Игра десятилетия, а не года, то Expedition 33 должна была бы ее выиграть. Учитывая, насколько хороши ее бои с боссами, саундтрек, сюжет, персонажи и дизайн мира, это утверждение кажется справедливым.

10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Лидер Мур

Походу ЦА игры такого же уровня что и у бг3, анимешники с dcp

10
MixedTidus

Очередной треш игра года ? завеяло очередным мнением зумерков

9
UnwaveringGlenn

Экспедиция 33 100% будет игрой года, если конечно Халва 3 не выйдет в этом году, что мало вероятно, поэтому Экспедиция 33 будет игрой года.

4
ColorCub

Ну, конечно! В этом чокнутом мире, только игра про шизофрению станет ИГ.

3
ГАЗ-М20

Ну, на игру года в целом тянет. Ничего однозначно лучшего в этом году не выходило и не предвидится. Про игру десятилетия - смешно; это примерно как 98 из 100 на Метакритике в первые дни после релиза.

1
Kubominator

🤦‍♀️