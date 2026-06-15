Инсайдер сообщает, что Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2 в этом году

Ранее Sandfall Interactive, разработчики Clair Obscur: Expedition 33, говорили, что не исключают возможности выпуска игры на Nintendo Switch 2 и «изучали» такую ​​возможность.

Недавно появилась ещё одна интересная информация. Известный инсайдер NateTheHate подтвердил, что выход нашумевшей RPG на Nintendo Switch 2 по-прежнему запланирован на этот год, несмотря на отсутствие игры в последнем Nintendo Direct.

Согласно его заявлениям, отсутствие игры на презентации не означает, что проект был отменен или отложен. Игра, получившая широкое признание широкое признание в индустрии и победу в номинации «Игра года» на The Game Awards, остаётся одним из самых ожидаемых релизов для консоли Nintendo. Остаётся только ждать официального анонса.