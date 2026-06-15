Инсайдер сообщает, что Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2 в этом году

Ранее Sandfall Interactive, разработчики Clair Obscur: Expedition 33, говорили, что не исключают возможности выпуска игры на Nintendo Switch 2 и «изучали» такую возможность.
Недавно появилась ещё одна интересная информация. Известный инсайдер NateTheHate подтвердил, что выход нашумевшей RPG на Nintendo Switch 2 по-прежнему запланирован на этот год, несмотря на отсутствие игры в последнем Nintendo Direct.
Согласно его заявлениям, отсутствие игры на презентации не означает, что проект был отменен или отложен. Игра, получившая широкое признание широкое признание в индустрии и победу в номинации «Игра года» на The Game Awards, остаётся одним из самых ожидаемых релизов для консоли Nintendo. Остаётся только ждать официального анонса.
Только не забудьте что эта игра года, всех времён и народов, лучшая РПГ, и лучшая финалка. А ещё ее сделали всего 20 человек, и деньги это не главное. И там папа какой-то влиятельный у одного из разработчиков, но это ничего не значит. Игра крутая, Макрон не даст соврать!
ps: боже ещё один год я не вынесу читать заголовки новостей по этой шняге
Это точно заслуживает ещё +500 наград )))
Спасиб за информацию дорогой!
Наконец-то в Грибном королевстве смогут лично прикоснуться к главному шедевру игропрома последнего десятилетия. А разработчики из Сандфол добавят еще миллион-другой проданных копий в свою копилку, закрепив и без того феноменальный успех.
И ведь все это не по бросовым ценам на распродажах или благодаря раздачам, даже спустя год максимальная скидка на Экспедицию была всего 25%.