Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 638 оценок

Интернет-тролли пытаются свергнуть Clair Obscur: Expedition 33 с вершины Metacritic с помощью треш-игры

Gutsz Gutsz

Пока игровая индустрия активно живет уже в 2026 году, некоторые интернет-пользователи, похоже, застряли в прошлом. На агрегаторе Metacritic развернулась, пожалуй, самая нелепая и бессмысленная битва рейтингов за последнее время. Пользовательский топ лучших игр всех времен, который заслуженно возглавляет ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33 с оценкой 9.6, подвергся атаке армией мемоделов.

Конкуренцию шедевру от Sandfall Interactive внезапно составила посредственная стелс-адвенчура 2008 года для Nintendo DS — Disney Cory in the House. В начале января рейтинг старой игры по лицензии Disney Channel начал стремительно расти и уже достиг отметки в 9.3 балла, обогнав даже Metal Gear Solid 3, The Witcher 3 и The Last of Us. Причина кроется в древнем интернет-меме 2013 года, когда пользователи 4chan в шутку начали называть «Кори» лучшим аниме и лучшей игрой в истории, заваливая её оценками 10/10.

Нынешняя попытка реанимировать шутку и сместить Clair Obscur с первого места выглядит, мягко говоря, странно и даже жалко. Expedition 33 уже получила всё, о чем только могут мечтать разработчики: статус «Игры года» на The Game Awards, восторженные отзывы критиков (Must-Play), рекордные продажи и миллионы фанатов. Место этого проекта в пантеоне великих игр уже зацементировано, и никакие искусственные накрутки рейтинга треш-игры от Disney этого не изменят.

Поведение «борцов за справедливость» напоминает отчаянную попытку догнать поезд, который не просто ушел, а уже давно прибыл в пункт назначения, высадил довольных пассажиров и отправился в депо. Тем более, что внимание актуального геймерского сообщества уже переключилось на новые феномены. Пока тролли тратят время на накрутку оценок игре 18-летней давности, весь остальной мир с головой ушел в покорение песочницы Hytale, бьющей все мыслимые рекорды онлайна.

"Как Minecraft, только лучше?": Блогеры и игроки остались довольны Hytale, несмотря на статус раннего доступа

Борцам с рейтингами остается только пожелать удачного боя с тенью.

12
9
Комментарии:  9
Rio17

Тролли не тролли, а игра так себе, кал калыч.

23
Costollom

"Clair Obscur: Expedition 33" - кал! Гы-гы-гы!

12
gamemodenpcs

Ты еще как дурачки из хайпвейва насри гифками "Экспедиция 33 кал"

4
Ник Добрый

Разок игру экспедиция пройти можно, но не более! Дизайн врагов просто, как картины Пикассо-*уйня полная, но ценителям нравится!

9
Haranis

Как же хейтерки бесятся :D

9
Евгений Сверский

Заслуженно? Автор... иди ты к

5
нитгитлистер

зависть - скверное чувство

4
Dark1994

Жалкие потуги хейтерков которым уже второй год французы водят по губам)

Offn

Что там? Не верьте журналюхам, верьте игрокам?