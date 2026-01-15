Интернет-тролли пытаются свергнуть Clair Obscur: Expedition 33 с вершины Metacritic с помощью треш-игры

Пока игровая индустрия активно живет уже в 2026 году, некоторые интернет-пользователи, похоже, застряли в прошлом. На агрегаторе Metacritic развернулась, пожалуй, самая нелепая и бессмысленная битва рейтингов за последнее время. Пользовательский топ лучших игр всех времен, который заслуженно возглавляет ролевой хит Clair Obscur: Expedition 33 с оценкой 9.6, подвергся атаке армией мемоделов.

Конкуренцию шедевру от Sandfall Interactive внезапно составила посредственная стелс-адвенчура 2008 года для Nintendo DS — Disney Cory in the House. В начале января рейтинг старой игры по лицензии Disney Channel начал стремительно расти и уже достиг отметки в 9.3 балла, обогнав даже Metal Gear Solid 3, The Witcher 3 и The Last of Us. Причина кроется в древнем интернет-меме 2013 года, когда пользователи 4chan в шутку начали называть «Кори» лучшим аниме и лучшей игрой в истории, заваливая её оценками 10/10.

Нынешняя попытка реанимировать шутку и сместить Clair Obscur с первого места выглядит, мягко говоря, странно и даже жалко. Expedition 33 уже получила всё, о чем только могут мечтать разработчики: статус «Игры года» на The Game Awards, восторженные отзывы критиков (Must-Play), рекордные продажи и миллионы фанатов. Место этого проекта в пантеоне великих игр уже зацементировано, и никакие искусственные накрутки рейтинга треш-игры от Disney этого не изменят.

Поведение «борцов за справедливость» напоминает отчаянную попытку догнать поезд, который не просто ушел, а уже давно прибыл в пункт назначения, высадил довольных пассажиров и отправился в депо. Тем более, что внимание актуального геймерского сообщества уже переключилось на новые феномены. Пока тролли тратят время на накрутку оценок игре 18-летней давности, весь остальной мир с головой ушел в покорение песочницы Hytale, бьющей все мыслимые рекорды онлайна.

Борцам с рейтингами остается только пожелать удачного боя с тенью.