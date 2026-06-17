Исполнитель роли Моноко мечтает вернуться в предстоящей киноадаптации Clair Obscur: Expedition 33

Актёр Рич Кибл, озвучивший Моноко в Clair Obscur: Expedition 33, заявил, что хотел бы вернуться к роли персонажа в готовящейся экранизации игры.

В интервью Polygon Кибл признался, что почти ничего не знает о производстве фильма, однако с удовольствием вновь озвучил бы Моноко. По мнению актёра, поскольку персонаж, вероятнее всего, будет создан с помощью CGI или технологии захвата движений, у него всё ещё есть шанс сохранить роль в киноадаптации.

При этом Кибл в шутку заявил, что призовёт фанатов бойкотировать фильм, если его не пригласят озвучить Моноко.

«Я приглашаю всех поклонников бойкотировать этот фильм, если мне не дадут озвучить Моноко. Иначе я буду переполнен убийственной яростью», — пошутил актёр.

Ранее другие актёры игры также высказывались об экранизации. Исполнитель роли Гюстава Чарли Кокс даже предположил, что его персонажа в фильме мог бы сыграть Роберт Паттинсон.

О создании фильма по Clair Obscur: Expedition 33 было объявлено ещё до релиза игры. Проектом занимается компания Story Kitchen, однако подробности экранизации пока не раскрываются.