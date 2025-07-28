Использования KawaiiPhysics в Clair Obscur: Expedition 33 стало приятным сюрпризом для создателя плагина

Японский независимый разработчик игр Казуя Окада (в сети он известен под ником Okazu) недавно с удивлением обнаружил, что в игре Clair Obscur: Expedition 33, один из самых больших хитов 2025 года, использует его плагин с открытым исходным кодом - KawaiiPhysics. Творение Окадзу уже давно стало «секретным соусом» различных игр, созданных на движке Unreal Engine, включая такие громкие тайтлы, как Persona 3 Reload, Stellar Blade и Tekken 8.

В то же время на Западе было не так много известных коммерческих проектов, использовавших KawaiiPhysics. Пока не появилась французская студия Sandfall Interactive вместе со своей игрой Clair Obscur: Expedition 33.

Забавно, но Окадзу, по-видимому, только недавно узнал, что в хитовой RPG используется его творение. В посте на X от 22 июля он выложил слайд презентации с лекции Sandfall Interactive, на которой его плагин упоминается в числе других сторонних программ, использовавшихся в Expedition 33.

Похоже, что Clair Obscur Expedition 33 использует KawaiiPhysics! Огромное спасибо!!!, - прокомментировал Окадзу

Окадзу ведет активный список игр, использующих KawaiiPhysics, но поскольку плагин доступен под лицензией MIT («для его использования требуется лишь включить уведомление об авторских правах в свою игру»), он, вероятно, не в состоянии отслеживать каждый случай. Но с другой стороны, это, похоже, и приводит к очень приятным сюрпризам для разработчика.

KawaiiPhysics - частный проект Окадзу, созданный им в свободное от работы время. Хотя плагин доступен совершенно бесплатно на GitHub, Окадзу недавно выложил платную версию на Fab для тех, кто хотел бы поддержать его финансово. Различий между двумя версиями нет, и Окадзу не планирует в будущем делать KawaiiPhysics только платным плагином. Разработчик также принимает поддержку своей работы по плагину через Github Sponsors.

KawaiiPhysics - это псевдофизический плагин для Unreal Engine, моделирующий стилизованную (в отличие от реалистичной) физику. Плагин применяется к разным действиям, начиная от развевающихся волос персонажа и заканчивая колыханием юбок и других движущихся материалов. За счет легкого и простого алгоритма плагин помогает программистам создавать привлекательную, вдохновленную аниме физику, избегая при этом многих хлопот, связанных с ручной настройкой вторичных физических анимаций. Как можно увидеть в демо-ролике 2024 ниже, движок KawaiiPhysics оправдывает свое название.