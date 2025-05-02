Издатель Clair Obscur: Expedition 33 прокомментировал положение игры после релиза ремастера TES: 4 Оblivion

Издатель Clair Obscur: Expedition 33 о релизе игры через два дня после выхода ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion: «Похоже, это нисколько нам не повредило»

На пошаговую RPG про альтернативную Францию обратили очень много внимания.

Представители Kepler Interactive рассказали, что Microsoft помогла «изменить мнение» о Clair Obscur: Expedition 33 после того, как игра была представлена летом 2024 года.

В игровом подразделении Microsoft проект активно поддерживали — он демонстрировался на презентациях компании, а также попал в Game Pass сразу на выходе.

Шаги, которые предприняли в Microsoft в отношении нашей игры помогли людям понять, что их ожидает. Это было бы трудно сделать без помощи такой огромной корпорации. Мы не смогли бы сделать это, например, только через демоверсию в Steam.



Это помогло нам гораздо увереннее претендовать на территорию AA-рынка. Потому что это неопределённое пространство, существующее где-то между маленькими играми и очень большими играми, и оно охватывает очень много места.

Поддержка игры со стороны Microsoft была значительной, но 24 апреля компания поступила не совсем правильно, сделав «шэдоудроп» для The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которая также стала доступна по Game Pass за два дня до релиза Clair Obscur: Expedition 33.

Мы всегда знали, что Clair Obscur: Expedition 33 получится специфичной игрой. У ролевых игр в западном и японском стилях совершенно разные аудитории. Есть примеры людей, которые играли в The Elder Scrolls, но не играли в Final Fantasy, и наоборот.



Кроме того, к тому времени, когда мы вышли на рынок, у нас уже была собственная подушка безопасности, если можно так выразиться, и мы чувствовали себя вполне уверенно, что можем стоять рядом с крупными проектами.



Думаю, были и другие аспекты, например, цена, которую мы установили, и добавление в Game Pass... так что мы знали, что у игроков будет большой интерес к игре. Мы были уверены в этом. И всё прошло как нельзя лучше, на наш взгляд.



И, на самом деле, близость с ремастером Oblivion, похоже, ничуть не повредила нам. Во многом, я думаю, это просто привлекло внимание к качественным RPG на той неделе, и все стали думать и говорить об этом жанре.

Игра оказалась большим хитом для Kepler Interactive и Sandfall Interactive — издатель изначально видел игру на стадии раннего прототипа, однако команды не сразу подписали контракт, который касался RPG.

Мы увидели в ней потенциал, но в том виде, в котором она была на тот момент, она не была достаточно проработана. В такой игре, с такой тактической боевой системой, вам нужно видеть, что эта сторона работает — считалось что некоторые детали нуждаются в доработке.



Поэтому Sandfall Interactive, проделала необходимую работу, вернулась, и во второй раз, когда мы увидели её, наша реакция была очень, очень положительной. Если вы нашли игру, которая вам нравится, если вы нашли игру, которая вас заинтересовала, нужно действовать быстро. Хороших игр много, но по-настоящему выдающиеся появляются относительно редко.

По данным компании Ampere, 35% игроков Clair Obscur: Expedition 33 также играли в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. В первую очередь это связано с версией для Xbox, поскольку обе игры были доступны в рамках подписки Xbox Game Pass.

Данные охватывают основные европейские рынки, США, Канаду, Австралию и Великобританию. Среднее время игры в Clair Obscur: Expedition 33 на Xbox составило 2.2 часа, а на PlayStation и Steam — 4.4 часа. В то же время для Oblivion среднее время игры составило 3.6 часа в Steam, 3.8 часа на PlayStation и 2.2 часа на Xbox.

Что касается освещения в прессе, то сайты активно писали об обоих проектах. По данным Press Engine, за последние две недели об Oblivion было написано более 5 тысяч статей, которые посетило около 953 миллионов человек. В то же время о Clair Obscur: Expedition 33 за последние две недели было написано почти 4250 статей, а количество уникальных читателей оценивается в один миллиард человек.