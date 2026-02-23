ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 747 оценок

Издатель Expedition 33 объяснил цену в $50: "Мы сознательно ставим ниже реальной стоимости"

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Kepler Interactive Алексис Гараварян прокомментировал ценовую политику Clair Obscur: Expedition 33 — одной из самых обсуждаемых RPG 2025 года. Несмотря на масштаб, высокие оценки и амбициозную постановку, игра вышла с ценником в 50 долларов, что заметно ниже стандартной стоимости крупных AAA-релизов.

По словам Гараваряна, это осознанная стратегия. В компании сначала определяют сумму, которую считают справедливой для проекта, а затем уменьшают её. Такой подход должен создать у покупателей ощущение выгодной сделки и продемонстрировать уважение к их финансам и времени.

Руководитель отметил, что рынок изменился: игроки получают доступ к множеству качественных проектов каждую неделю, поэтому завоевать их внимание становится всё сложнее. В этих условиях, считает он, важно не только предложить сильный продукт, но и адекватную цену.

Гараварян также подчеркнул, что современная аудитория всё меньше ориентируется исключительно на графику или продолжительность прохождения. Намного важнее стали оригинальность, необычная подача и цельность опыта. Expedition 33 как раз делает ставку на сочетание классических элементов JRPG с нестандартным художественным стилем и авторским подходом.

По мнению издателя, умеренная цена помогает выстроить доверие к бренду: игроки должны быть уверены, что каждая покупка у компании — это оправданная инвестиция. В Kepler Interactive считают, что долгосрочные отношения с аудиторией важнее краткосрочной прибыли.

Комментарии:  27
Danhiles

Очень дорого для инди игры

Джек Хорнс

Так у не бюджет и структура АА проекта от инди там только реклама.

нагибатель вилок

Это не инди игра

NickНикНеймName нагибатель вилок

Но имеет награду за лучшую инди игру года.

Real Slim Shady

хахаха клоун, "реальной цены", реальная цена бесплатная, так как этот продукт не существует физически, и он является неисчерпаемым ресурсом.

Джек Хорнс

Полная он существуетт в реальности например артбуки и все такое.

SIGMABOYEAH

как и твое существование) бесплатный и бесмысленный)

NРС

Вы прочли краткий ликбез о сути интеллектуального труда от местного сумасшедшего.

По твоей логике юридические услуги тоже должны быть бесплатными.

Bargainer

Только со скидкой 45% и более.

Orihama

Начинается... Это намек что вторая часть будет стоить 80.

вортигонт вортигонтович

проходня на 50 баксов правильно сделал что выставил такой ценник

vvvjust

Ниже реальной стоимости? Ой, какая щедрость (нет)

АА игра и должна столько стоить лол

Саня Шарапов

Та не, игра как раз баксов на 50, даже 45, как и продаётся периодически с релиза.

NРС

Сендфол, как и Вишни, - лучик света в царстве мракобесия игр по 70+ долларов. Но даже это не останавливает хейтеров от соревнования в слабоумии под любой новостью о сабже.

vladks 73

играть в такое? спасибо, даже за бесплатно не буду... почему? пусть они свою тему на парижские поцелуйчики себе оставят 😎

ZackSnyder

Это г и 50 не стоит.

