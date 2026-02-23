Издатель Expedition 33 объяснил цену в $50: "Мы сознательно ставим ниже реальной стоимости"

Генеральный директор Kepler Interactive Алексис Гараварян прокомментировал ценовую политику Clair Obscur: Expedition 33 — одной из самых обсуждаемых RPG 2025 года. Несмотря на масштаб, высокие оценки и амбициозную постановку, игра вышла с ценником в 50 долларов, что заметно ниже стандартной стоимости крупных AAA-релизов.

По словам Гараваряна, это осознанная стратегия. В компании сначала определяют сумму, которую считают справедливой для проекта, а затем уменьшают её. Такой подход должен создать у покупателей ощущение выгодной сделки и продемонстрировать уважение к их финансам и времени.

Руководитель отметил, что рынок изменился: игроки получают доступ к множеству качественных проектов каждую неделю, поэтому завоевать их внимание становится всё сложнее. В этих условиях, считает он, важно не только предложить сильный продукт, но и адекватную цену.

Гараварян также подчеркнул, что современная аудитория всё меньше ориентируется исключительно на графику или продолжительность прохождения. Намного важнее стали оригинальность, необычная подача и цельность опыта. Expedition 33 как раз делает ставку на сочетание классических элементов JRPG с нестандартным художественным стилем и авторским подходом.

По мнению издателя, умеренная цена помогает выстроить доверие к бренду: игроки должны быть уверены, что каждая покупка у компании — это оправданная инвестиция. В Kepler Interactive считают, что долгосрочные отношения с аудиторией важнее краткосрочной прибыли.