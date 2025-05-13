Изначально события Clair Obscur Expedition 33 происходили в Англии и назывались We Lost

Поскольку Clair Obscur: Expedition 33 завоевала немалую популярность с момента релиза, фанаты охотно ищут информацию о том, как все начиналось. И правда, следует признать, что за время разработки в игре произошло значительное количество изменений.

В сообщении, которое пять лет назад было опубликовано на Reddit, Гийом Брош, директор игры, говорил об «амбициозной игре в жанре AA», которую планировалось выпустить для PC и, возможно, PS4, а также Xbox One. Он также упоминал «современную 3D-версию жанра JRPG с персонажами в западном стиле». Кроме того, разработчики с самого начала планировали использовать пошаговые бои и персонажей — Луна и Маэль.

Теперь, благодаря выложенному в сеть ролику с презентацией прототипа, стало известно, что Clair Obscur: Expedition 33 поначалу называлась We Lost. События игры происходили не во Франции, а в Англии второй половины XIX века, которую принято называть Викторианской эпохой с использованием элементов стимпанка, где есть зомби и даже инопланетяне.