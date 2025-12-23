Известные композиторы назвали главные музыкальные хиты из видеоигр за 2025 год

Уходящий 2025 год оказался богат не только на громкие игровые релизы, но и на выдающиеся саундтреки. Игровое издание VGC решило подвести музыкальные итоги года необычным способом: журналисты попросили 50 известных игровых композиторов назвать своих фаворитов среди работ коллег по цеху. Ожидаемым лидером этого рейтинга стала Clair Obscur: Expedition 33 вместе с другими примечательными релизами этого года.
В опросе приняли участие признанные мастера индустрии, такие как Лена Рейн (Celeste, Minecraft), Масаёси Сокен (Final Fantasy XIV), Остин Уинтори (Journey) и Даррен Корб (Hades). Их выбор показал, что профессионалы часто обращают внимание не только на блокбастеры, но и на смелые эксперименты со звуком.
Негласным лидером голосования стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33. Композитор Лориен Тестард удостоился похвалы от множества коллег. Так, Остин Уинтори без сомнений назвал этот саундтрек своим любимым в этом году, а Том Салта (Deathloop) отметил «невероятную амбицию» музыки, которая сочетает французский шарм с влиянием JRPG и стала настоящим культурным феноменом.
Еще одним фаворитом профессионалов стал Death Stranding 2: On The Beach. Людвиг Форсселл и Woodkid создали «уникальный вайб» с использованием акустических инструментов и микротюнинга. Уилберт Роже II (Helldivers 2) заметил, что если первая часть была о смерти, то музыка сиквела несет в себе тему «новой жизни» и надежды.
Вот как выглядит полный рейтинг композиторов:
- Даррен Корб (Hades, Bastion) — Sword of the Sea. Выделил трек «From a Drop, a Flame» и атмосферу, напоминающую творчество Бьорк.
- Дейл Норт (Wizard of Legend) — Earthion. За аутентичный вайб шутеров с Sega Megadrive и FM-синтез.
- Джоэл Корелиц (Halo Infinite, Death Stranding) — Demonschool. Выделил трек «Wednesday Battle (Action)» за сочетание ностальгии и эмоциональной срочности.
- Уилберт Роже II (Helldivers 2, Mortal Kombat 11) — Death Stranding 2: On The Beach. Отметил уникальную смесь акустики и синтезаторов. Выделил треки: «Neil Vana», «Over The Dunes», «Terminals», «One Last Fight» и тему Woodkid «Tmrrw».
- Клеман Панчу (Murder House) — Little Nightmares III. За органичное звучание, которое «скрипит и грохочет», создавая ощущение живого мира.
- Лена Рейн (Celeste, Minecraft) — Angeline Era. Отметила псевдо-PS1 эстетику. Выделила треки «A Sudajii’s Shade, Noon Sky Drifting By» и «Another Summer On My Own».
- Алекс Мукала (Rift of the Necrodancer) — Clair Obscur: Expedition 33. Назвал саундтрек идеально очерчивающим историю и персонажей.
- Джим Фаулер (Blood & Truth) — Hollow Knight: Silksong. За агрессивные струнные партии, в которых слышно касание смычка.
- Ричард Жак (Guardians Of The Galaxy) — Mario Kart: World. За «динамичный саундтрек, полный убийственных мелодий», который вернул веселье в игровую музыку.
- Эштон Миллс (RuneScape) — Spirit of the North 2. За мелодичное оркестровое воплощение зимы и главную тему.
- Джесси Зуретти (2XKO) — The Outer Worlds 2. За «рычащие» синтезаторы и винтажный оптимизм космической эры.
- Борислав Славов (Baldur’s Gate 3) — Sword of the Sea. За разнообразную звуковую палитру и эмоциональные композиции.
- Джошуа Тайпале (Omega Strikers) — Pokémon Legends Z-A. Отметил темы городских площадей и возвращение трека «KISEKI».
- Джей Ди Спирс (Chivalry 2) — Destiny 2: The Edge of Fate. За музыку, передающую масштаб расширения и красоту мира.
- Эдди Марианукро (Chained Echoes) — Quartet. Выделил треки: «Quartet Main Theme», «Alexandra’s Shop», «Apokatastasis», «Missing Her», «A Safe Refuge» и «Beneath the Earth».
- Остин Уинтори (Journey) — Clair Obscur: Expedition 33 (как фаворит), а также The Game and Roger (как приятный сюрприз).
- Мейсон Либерман (Apex Legends Mobile) — Ninja Gaiden 4. За влияние жанров metalcore и djent.
- Джеймс Ландино (No Straight Roads) — Deltarune Chapters 3+4. За разнообразие стилей и настроений в одной игре.
- Джон Роберт Матц (Tchia) — Clair Obscur: Expedition 33 (выделил треки «Gustave», «Spring Meadows – Nightfall», «Gestral Market») и Umamusume: Pretty Derby.
- Коди Мэттью Джонсон (Devil May Cry 5) — Doom: The Dark Ages. За слияние индастриала, метала и исторической музыки.
- Джейсон Грейвс (Dead Space) — Deltarune Chapters 3+4. Отметил треки «It’s TV Time!» и «Black Knife» за «канальный серфинг» по жанрам.
- Fingerspit (The Cosmic Wheel Sisterhood) — The Rise of the Golden Idol: Golden Idol Investigations DLC. За создание жуткой паранормальной атмосферы.
- Амос Родди (Citizen Sleeper) — Many Nights a Whisper. За интроспективные фортепианные аранжировки.
- Фил Буше (Fortnite) — Death Stranding 2: On The Beach. Выделил трек «A Heartfelt Apology» за вложенную в него душу.
- Jukio (Fall Guys) — Caves of Qud и Dreams of Another. За красивые и новаторские звуковые ландшафты.
- Белинда Кумс (Ring Of Pain) — Frostpunk 2. За расширение музыкального языка первой части и мощные оркестровые аранжировки.
- Джеймс Элси (Beatstar) — Tempest Rising. Выделил треки «Death Squad» и «By Our Blood» за смесь метала, EDM и хора.
- Fat Bard (Demon Turf) — Peak. За умение оставлять пространство для тишины, что делает музыкальные моменты (например, восхождение на гору) более значимыми.
- Томас Палацци (Bread & Fred) — Ender Magnolia. За уникальную перкуссию и фортепианные партии группы Mili.
- Масаёси Сокен (Final Fantasy XIV) — Ghost of Yōtei. Был поражен режимом «Watanabe Mode» с его лоу-фай звучанием, смешанным с японскими пейзажами.
- Хлоя Квок (Sea of Thieves) — Date Everything. За уютный и расслабляющий вайб.
- Маркус Хеджес (Override 2) — Elden Ring: Nightreign. За музыку в масштабных боях с боссами, где «хоры кричат, а барабаны грохочут».
- Никлас Хертберг (Metal Hellsinger) — Clair Obscur: Expedition 33. Выделил треки «Gustave», «Spring Meadows – Nightfall» и «Gestral Market».
- Хосе Рамон Гарсия (Alex Kidd In Miracle World DX) — Look Outside. За создание чувства тревоги и ностальгии в ретро-космическом хорроре.
- Марк Чой (Empire of the Ants) — Kingdom Come: Deliverance 2. За аутентичный средневековый звук и использование церковного хорала.
- Юко Комияма (Monster Hunter) — Persona 5 MEGAMIX SOUNDTRACK. За стильные джазовые ударные и электропиано.
- Ричард Уилкинсон (Peaky Blinders VR) — Mario Kart: World. За «яростно радостную музыку» и смелое использование губной гармошки.
- Эндрю Пралоу (Outer Wilds) — Dreams of Another. За сюрреалистичный аудио-ландшафт в стиле Дэвида Линча.
- Барри Топпинг (Paradise Killer) — Clair Obscur: Expedition 33. Выделил треки «Visages – Aria pour un Masque de Colère» и «Déchire la Toile». Также упомянул трек «It’s TV Time!» из Deltarune.
- Finishing Move (Microsoft Flight Simulator) — Indiana Jones and the Great Circle. За чувство ностальгии и качество записи Лондонского симфонического оркестра.
- Ти Лопес (Sonic Mania) — Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. За понимание тона аркадных битемапов 90-х.
- Петри Аланко (Alan Wake 2) — Ghost of Yōtei. За минималистичную, но стильную музыку, поднимающую историю.
- Эндрю Аркади (The Walking Dead) — Herdling. За теплые духовые инструменты, идеально подходящие для путешествия.
- Alpha Chrome Yayo — Iwakura Aria. За роскошный, но тревожный саундтрек о запретном культе.
- Шон Биало (Double Dragon Gaiden) — The Royal Writ. За скрипичные партии и звуки животных, вплетенные в музыку.
- Эли Рейнсберри (A Monster’s Expedition) — Many Nights a Whisper. За наслоение гитар и синтезаторов, поддерживающих медитативный темп.
- Pav Gekko (Smalland) — Indiana Jones and the Great Circle. Назвал работу Горди Хааба мастер-классом нео-романтизма в духе Джона Уильямса.
- Гарет Кокер (Ori and the Blind Forest) — Kingdom Come: Deliverance 2. За техническое совершенство и погружение в сеттинг.
- Людвиг Форсселл (Death Stranding) — Clair Obscur: Expedition 33. За разнообразие жанров и способность «выдавать бэнгеры», связывающие историю воедино.
- Оскар Риделиус (Ultros) — The Midnight Walk. За текстуру звука и мелодий, подходящих для «глиняного» мира игры.
- Джоэл Билле (Ghost Giant) — Herdling. За музыку, исполненную и спродюсированную вручную («human hand»).
- Кейси Эдвардс (Devil May Cry 5) — Hades 2. За удачное расширение музыкальной вселенной первой части.
- Том Салта (Deathloop) — Clair Obscur: Expedition 33. За невероятные амбиции, слияние французского стиля и вокала, ставшие культурным моментом.
Композиторы отдельно выделили работы в Kingdom Come: Deliverance 2 за аутентичный средневековый звук, тяжелый метал в Doom: The Dark Ages и ностальгические ноты в Indiana Jones and the Great Circle.
