Известные композиторы назвали главные музыкальные хиты из видеоигр за 2025 год

Gutsz Gutsz

Уходящий 2025 год оказался богат не только на громкие игровые релизы, но и на выдающиеся саундтреки. Игровое издание VGC решило подвести музыкальные итоги года необычным способом: журналисты попросили 50 известных игровых композиторов назвать своих фаворитов среди работ коллег по цеху. Ожидаемым лидером этого рейтинга стала Clair Obscur: Expedition 33 вместе с другими примечательными релизами этого года.

В опросе приняли участие признанные мастера индустрии, такие как Лена Рейн (Celeste, Minecraft), Масаёси Сокен (Final Fantasy XIV), Остин Уинтори (Journey) и Даррен Корб (Hades). Их выбор показал, что профессионалы часто обращают внимание не только на блокбастеры, но и на смелые эксперименты со звуком.

Негласным лидером голосования стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33. Композитор Лориен Тестард удостоился похвалы от множества коллег. Так, Остин Уинтори без сомнений назвал этот саундтрек своим любимым в этом году, а Том Салта (Deathloop) отметил «невероятную амбицию» музыки, которая сочетает французский шарм с влиянием JRPG и стала настоящим культурным феноменом.

Еще одним фаворитом профессионалов стал Death Stranding 2: On The Beach. Людвиг Форсселл и Woodkid создали «уникальный вайб» с использованием акустических инструментов и микротюнинга. Уилберт Роже II (Helldivers 2) заметил, что если первая часть была о смерти, то музыка сиквела несет в себе тему «новой жизни» и надежды.

Вот как выглядит полный рейтинг композиторов:

  • Даррен Корб (Hades, Bastion)Sword of the Sea. Выделил трек «From a Drop, a Flame» и атмосферу, напоминающую творчество Бьорк.
  • Дейл Норт (Wizard of Legend)Earthion. За аутентичный вайб шутеров с Sega Megadrive и FM-синтез.
  • Джоэл Корелиц (Halo Infinite, Death Stranding)Demonschool. Выделил трек «Wednesday Battle (Action)» за сочетание ностальгии и эмоциональной срочности.
  • Уилберт Роже II (Helldivers 2, Mortal Kombat 11)Death Stranding 2: On The Beach. Отметил уникальную смесь акустики и синтезаторов. Выделил треки: «Neil Vana», «Over The Dunes», «Terminals», «One Last Fight» и тему Woodkid «Tmrrw».
  • Клеман Панчу (Murder House)Little Nightmares III. За органичное звучание, которое «скрипит и грохочет», создавая ощущение живого мира.
  • Лена Рейн (Celeste, Minecraft)Angeline Era. Отметила псевдо-PS1 эстетику. Выделила треки «A Sudajii’s Shade, Noon Sky Drifting By» и «Another Summer On My Own».
  • Алекс Мукала (Rift of the Necrodancer)Clair Obscur: Expedition 33. Назвал саундтрек идеально очерчивающим историю и персонажей.
  • Джим Фаулер (Blood & Truth)Hollow Knight: Silksong. За агрессивные струнные партии, в которых слышно касание смычка.
  • Ричард Жак (Guardians Of The Galaxy)Mario Kart: World. За «динамичный саундтрек, полный убийственных мелодий», который вернул веселье в игровую музыку.
  • Эштон Миллс (RuneScape)Spirit of the North 2. За мелодичное оркестровое воплощение зимы и главную тему.
  • Джесси Зуретти (2XKO)The Outer Worlds 2. За «рычащие» синтезаторы и винтажный оптимизм космической эры.
  • Борислав Славов (Baldur’s Gate 3)Sword of the Sea. За разнообразную звуковую палитру и эмоциональные композиции.
  • Джошуа Тайпале (Omega Strikers)Pokémon Legends Z-A. Отметил темы городских площадей и возвращение трека «KISEKI».
  • Джей Ди Спирс (Chivalry 2)Destiny 2: The Edge of Fate. За музыку, передающую масштаб расширения и красоту мира.
  • Эдди Марианукро (Chained Echoes)Quartet. Выделил треки: «Quartet Main Theme», «Alexandra’s Shop», «Apokatastasis», «Missing Her», «A Safe Refuge» и «Beneath the Earth».
  • Остин Уинтори (Journey)Clair Obscur: Expedition 33 (как фаворит), а также The Game and Roger (как приятный сюрприз).
  • Мейсон Либерман (Apex Legends Mobile)Ninja Gaiden 4. За влияние жанров metalcore и djent.
  • Джеймс Ландино (No Straight Roads)Deltarune Chapters 3+4. За разнообразие стилей и настроений в одной игре.
  • Джон Роберт Матц (Tchia)Clair Obscur: Expedition 33 (выделил треки «Gustave», «Spring Meadows – Nightfall», «Gestral Market») и Umamusume: Pretty Derby.
  • Коди Мэттью Джонсон (Devil May Cry 5)Doom: The Dark Ages. За слияние индастриала, метала и исторической музыки.
  • Джейсон Грейвс (Dead Space)Deltarune Chapters 3+4. Отметил треки «It’s TV Time!» и «Black Knife» за «канальный серфинг» по жанрам.
  • Fingerspit (The Cosmic Wheel Sisterhood)The Rise of the Golden Idol: Golden Idol Investigations DLC. За создание жуткой паранормальной атмосферы.
  • Амос Родди (Citizen Sleeper)Many Nights a Whisper. За интроспективные фортепианные аранжировки.
  • Фил Буше (Fortnite)Death Stranding 2: On The Beach. Выделил трек «A Heartfelt Apology» за вложенную в него душу.
  • Jukio (Fall Guys)Caves of Qud и Dreams of Another. За красивые и новаторские звуковые ландшафты.
  • Белинда Кумс (Ring Of Pain)Frostpunk 2. За расширение музыкального языка первой части и мощные оркестровые аранжировки.
  • Джеймс Элси (Beatstar)Tempest Rising. Выделил треки «Death Squad» и «By Our Blood» за смесь метала, EDM и хора.
  • Fat Bard (Demon Turf)Peak. За умение оставлять пространство для тишины, что делает музыкальные моменты (например, восхождение на гору) более значимыми.
  • Томас Палацци (Bread & Fred)Ender Magnolia. За уникальную перкуссию и фортепианные партии группы Mili.
  • Масаёси Сокен (Final Fantasy XIV)Ghost of Yōtei. Был поражен режимом «Watanabe Mode» с его лоу-фай звучанием, смешанным с японскими пейзажами.
  • Хлоя Квок (Sea of Thieves)Date Everything. За уютный и расслабляющий вайб.
  • Маркус Хеджес (Override 2)Elden Ring: Nightreign. За музыку в масштабных боях с боссами, где «хоры кричат, а барабаны грохочут».
  • Никлас Хертберг (Metal Hellsinger)Clair Obscur: Expedition 33. Выделил треки «Gustave», «Spring Meadows – Nightfall» и «Gestral Market».
  • Хосе Рамон Гарсия (Alex Kidd In Miracle World DX)Look Outside. За создание чувства тревоги и ностальгии в ретро-космическом хорроре.
  • Марк Чой (Empire of the Ants)Kingdom Come: Deliverance 2. За аутентичный средневековый звук и использование церковного хорала.
  • Юко Комияма (Monster Hunter)Persona 5 MEGAMIX SOUNDTRACK. За стильные джазовые ударные и электропиано.
  • Ричард Уилкинсон (Peaky Blinders VR)Mario Kart: World. За «яростно радостную музыку» и смелое использование губной гармошки.
  • Эндрю Пралоу (Outer Wilds)Dreams of Another. За сюрреалистичный аудио-ландшафт в стиле Дэвида Линча.
  • Барри Топпинг (Paradise Killer)Clair Obscur: Expedition 33. Выделил треки «Visages – Aria pour un Masque de Colère» и «Déchire la Toile». Также упомянул трек «It’s TV Time!» из Deltarune.
  • Finishing Move (Microsoft Flight Simulator)Indiana Jones and the Great Circle. За чувство ностальгии и качество записи Лондонского симфонического оркестра.
  • Ти Лопес (Sonic Mania)Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. За понимание тона аркадных битемапов 90-х.
  • Петри Аланко (Alan Wake 2)Ghost of Yōtei. За минималистичную, но стильную музыку, поднимающую историю.
  • Эндрю Аркади (The Walking Dead)Herdling. За теплые духовые инструменты, идеально подходящие для путешествия.
  • Alpha Chrome YayoIwakura Aria. За роскошный, но тревожный саундтрек о запретном культе.
  • Шон Биало (Double Dragon Gaiden)The Royal Writ. За скрипичные партии и звуки животных, вплетенные в музыку.
  • Эли Рейнсберри (A Monster’s Expedition)Many Nights a Whisper. За наслоение гитар и синтезаторов, поддерживающих медитативный темп.
  • Pav Gekko (Smalland)Indiana Jones and the Great Circle. Назвал работу Горди Хааба мастер-классом нео-романтизма в духе Джона Уильямса.
  • Гарет Кокер (Ori and the Blind Forest)Kingdom Come: Deliverance 2. За техническое совершенство и погружение в сеттинг.
  • Людвиг Форсселл (Death Stranding)Clair Obscur: Expedition 33. За разнообразие жанров и способность «выдавать бэнгеры», связывающие историю воедино.
  • Оскар Риделиус (Ultros)The Midnight Walk. За текстуру звука и мелодий, подходящих для «глиняного» мира игры.
  • Джоэл Билле (Ghost Giant)Herdling. За музыку, исполненную и спродюсированную вручную («human hand»).
  • Кейси Эдвардс (Devil May Cry 5)Hades 2. За удачное расширение музыкальной вселенной первой части.
  • Том Салта (Deathloop)Clair Obscur: Expedition 33. За невероятные амбиции, слияние французского стиля и вокала, ставшие культурным моментом.

Композиторы отдельно выделили работы в Kingdom Come: Deliverance 2 за аутентичный средневековый звук, тяжелый метал в Doom: The Dark Ages и ностальгические ноты в Indiana Jones and the Great Circle.

