Йозеф Фарес предостерегает издателей от необоснованных выводов из успеха Clair Obscur: Expedition 33

Создатель It Takes Two, Йозеф Фарес, недавно прокомментировал текущую ситуацию в игровой индустрии, где Clair Obscur: Expedition 33 была приведена в качестве примера роста рынка игр среднего бюджета (AA). В интервью The Game Business Фарес выразил своё мнение о необходимости сосуществования различных масштабов производства.

После успеха таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, часто говорят, что на рынке доминируют игры AA-класса , но я не могу жить без AAA-игр. Мне действительно нужны блокбастеры. Нельзя создать GTA всего за десять миллионов долларов. Нам нужно и то, и другое.

Фарес подчеркнул важность того, чтобы не зацикливаться на определённых рыночных представлениях.

Важно не цепляться за идеи, что AA — это что-то новое, или что инди-игры — это диковинка. Нам нужно разнообразие.

Он выразил обеспокоенность по поводу издателей, которые могут неправильно истолковать успех Expedition 33, предупредив:

Я надеюсь, что издатели не будут смотреть на такую ​​игру, как Expedition 33, которая имела большой успех, и думать: «Игры класса AA — это новый тренд, давайте просто будем делать такие». Я не думаю, что это верно. В этом году вышло много игр AA-класса, и никто их не знает. Нам нужно помнить об этом.

Креативный директор хочет, чтобы такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33 и Baldur’s Gate 3, стимулировали внутренние инновации среди разработчиков, а не просто копировали успешные формулы. Фарес признает, что из-за высоких затрат издатели AAA-игр, как правило, избегают рисков, но выделил студии, которые все же осмеливаются на инновации, приведя в пример Naughty Dog, Rockstar Games и Nintendo.