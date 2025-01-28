Коллекционные издания Clair Obscur: Expedition 33 распродаются как горячие пирожки

Во время Xbox Developer Direct был показан новый трейлер ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, раскрывший дату выхода. Отзывы на демонстрацию оказались хорошими, что напрямую повлияло на интерес к игре. Sandfall Interactive подтвердила наличие проблем с доступностью некоторых изданий.

Команда поблагодарила сообщество и подчеркнула, что будет работать над устранением проблем.

Мы и представить себе не могли, что распродадим все наши коллекционные издания так быстро и что спрос на физические издания будет таким высоким. Ваша поддержка была потрясающей. Мы получили сообщения с просьбой пополнить запасы определенных изданий и проверить их доступность в вашем регионе или на определенных консолях.



Честно говоря, внесение этих правок стало для нас колоссальным подвигом. Мы очень благодарны, что на него был спрос и что он превзошел наши ожидания. Мы приложим все усилия, чтобы изучить возможность пополнения запасов, но пока не можем этого обещать и надеемся, что вы понимаете связанные с этим ограничения. Учитывая это, мы чувствуем вашу поддержку громче и яснее, чем когда-либо. Большое спасибо.

Выход Clair Obscur: Expedition 33, состоится 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.