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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.2 63 оценки

Коллекционные издания Clair Obscur: Expedition 33 распродаются как горячие пирожки

monk70
Новости

Во время Xbox Developer Direct был показан новый трейлер ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, раскрывший дату выхода. Отзывы на демонстрацию оказались хорошими, что напрямую повлияло на интерес к игре. Sandfall Interactive подтвердила наличие проблем с доступностью некоторых изданий.

Команда поблагодарила сообщество и подчеркнула, что будет работать над устранением проблем.

Мы и представить себе не могли, что распродадим все наши коллекционные издания так быстро и что спрос на физические издания будет таким высоким. Ваша поддержка была потрясающей. Мы получили сообщения с просьбой пополнить запасы определенных изданий и проверить их доступность в вашем регионе или на определенных консолях.

Честно говоря, внесение этих правок стало для нас колоссальным подвигом. Мы очень благодарны, что на него был спрос и что он превзошел наши ожидания. Мы приложим все усилия, чтобы изучить возможность пополнения запасов, но пока не можем этого обещать и надеемся, что вы понимаете связанные с этим ограничения. Учитывая это, мы чувствуем вашу поддержку громче и яснее, чем когда-либо. Большое спасибо.

Выход Clair Obscur: Expedition 33, состоится 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
My life is a game

заценю на пассе, пока что как то сомнительно это все

3
Punisher1

Я тоже не пойму восторге от этой игры по сути это финалка на минималках что в ней такого хайпового чего нету в индустрии это вопрос. Вот doom новый это да там эпичность размах дорого богато та же игра где слоу моушен тут стиль игры редкий. Ниндзя Гайден с забвения вышел а здесь то что...

-5
PanKotovsky Punisher1

Наверно не всем нравятся шутеры и слешеры...

3
Kenn1y

Коллекционки уже давно не те.

0
Алексий Бяконт

Коллекционка у них, это где фекалия торчит в золотом обрамлении? Хотя бы артбук показали покупателям, а то кот в мешке игра от инди-разработчика.

-1