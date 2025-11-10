Композитор Assassin's Creed и Sword of the Sea отдал бы свою номинацию на "Грэмми" 2026 игре Clair Obscur: Expedition 33

Очередная музыкальная премия «Грэмми» в этот раз не просто удивила — она всерьёз разозлила игровое сообщество. Академики решили проигнорировать одну из самых обсуждаемых игр года — Clair Obscur: Expedition 33, которая запомнилась не только изысканным визуальным стилем и глубоким сюжетом, но и потрясающим саундтреком, ставшим для многих настоящим откровением. Сразу после объявления номинантов возмутились не только игроки, но и даже некоторые кандидаты на победу.

Категория «Лучший саундтрек к видеоигре или интерактивному медиа» в 2026 году представила такие проекты, как Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires, Helldivers 2, Indiana Jones and The Great Circle, Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune и Sword of the Sea. Однако отсутствие в списке Clair Obscur: Expedition 33 вызвало волну недоумения.

Особенно эмоционально отреагировал Остин Уинтори, композитор вышедшей в этом году Sword of the Sea, а также автор музыки к Journey, Assassin’s Creed Syndicate и Abzu. В своём сообщении он отметил:

Поздравляю коллег и благодарю Академию за номинацию Sword of the Sea на “Грэмми”. Но мне действительно жаль, что среди них нет Expedition 33. Я бы с радостью поменялся местами — этот саундтрек воплощает всё, что заслуживает награды.

Музыка к Clair Obscur: Expedition 33, написанная Лориеном Тестаром, с момента релиза удерживалась в чарте Billboard Classical более десяти недель подряд и уже считается одной из самых узнаваемых композиций года. Для французской RPG это стало символом признания не только в игровой, но и в музыкальной индустрии.

Игру неоднократно хвалили коллеги по индустрии — в том числе Наоки Хамагути, режиссёр Final Fantasy VII Rebirth, назвал её «примером музыкального повествования нового поколения».

По всей видимости, Clair Obscur: Expedition 33 ещё получит свои награды к концу года — но факт того, что её обошли вниманием на «Грэмми», стал, пожалуй, самым громким недоразумением музыкальной премии 2026 года.