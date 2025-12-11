Композитор Assassin's Creed заявил, что команда Clair Obscur: Expedition 33 впечатлила его сильнее большинства студий

Знаменитый композитор Остин Уинтори, работавший над Journey, Assassin’s Creed Syndicate и Hades 2, публично поддержал разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 — одной из самых обсуждаемых RPG года и рекордсмена по количеству номинаций на The Game Awards.

Уинтори рассказал, что недавно провёл время с композитором игры Лорьеном Тестаром и частью команды Sandfall Interactive, и остался впечатлён их подходом к созданию музыки и самой постановкой проекта.

По словам музыканта, столь вдохновляющих команд он встречал крайне редко:

«Редко, если вообще когда-либо, команда вдохновляла меня так сильно. Они делают нас всех лучше».

Clair Obscur: Expedition 33, ставшая неожиданным фаворитом критиков и зрителей, номинирована на Best Score & Music и 11 других категорий, включая «Игра года». Музыкальная составляющая проекта уже получила широкое признание — журналисты и игроки называют саундтрек одним из самых ярких и разнообразных в жанре за последние годы.

Завтра станет ясно, оправдает ли RPG ожидания и сможет ли забрать награды, на которые претендует.