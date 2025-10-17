Композитор Clair Obscur: Expedition 33 получил престижную награду на церемонии World Soundtrack Awards

Композитор Лориен Тестард, создавший музыку для видеоигры Clair Obscur: Expedition 33, получил престижную награду на церемонии World Soundtrack Awards. Приз был вручен в категории WSA Game Music Award, посвящённой лучшей музыке для видеоигр, что подчёркивает растущее признание игровой музыки как самостоятельного художественного направления.

Среди номинантов в этой категории были композиторы для DOOM: The Dark Ages, Dune: Awakening, Farewell North и Neva, но Тестард сумел выделиться и завоевать признание жюри. Коллеги по работе над Clair Obscur: Expedition 33 уже поздравили композитора с этой победой, отмечая её значимость для всей команды и индустрии в целом.

Музыка Тестарда отличается богатой атмосферой и эмоциональной глубиной, полностью погружая игроков в мир Clair Obscur. Саундтрек усиливает эффект от исследования таинственных локаций и драматических сюжетных поворотов, создавая уникальный аудиовизуальный опыт. Победа на World Soundtrack Awards подтверждает, что качественная музыкальная составляющая стала важной частью современных игр.

Кроме того, разработчики Clair Obscur: Expedition 33 уже подали заявку на премию «Грэмми» в двух категориях: «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа» и «Лучшая песня, написанная для визуального медиа», что подчеркивает амбиции студии в области музыкального признания.

Стоит отметить, что нынешний сезон наград проходит особенно насыщенно для игровой индустрии: дебютная игра Snadfall получила рекордное количество номинаций на Golden Joystick Awards 2025, а в опросах The Game Awards игроки называют её претендентом на звание «Игра года».

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 продолжает набирать признание не только за сюжет и геймплей, но и за высококлассное музыкальное сопровождение. Победа Тестарда на World Soundtrack Awards — яркое подтверждение того, что видеоигры становятся полноценной частью музыкальной культуры, а их саундтреки могут конкурировать с фильмами и телевизионными проектами наравне с ними.