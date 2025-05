Композитор Clair Obscur: Expedition 33 рассказал о своём пути к созданию музыки для видеоигр

С момента своего выхода Clair Obscur: Expedition 33 завоевала сердца игроков и критиков не только за свои сюжетные и геймплейные особенности, но и за исключительный саундтрек. Музыка, написанная Лориеном Тестаром, стала важным элементом игры, пронизывающим её атмосферу и усиливающим эмоциональное восприятие ключевых моментов. Этот композитор оказался найден благодаря SoundCloud и форуму инди-разработчиков, и его музыка существенно повлияла на успех игры.

Как сообщает Windows Central, разработчик Sandfall Interactive обнаружил работы Тестарда на платформе Soundcloud и сразу же пригласил его для сотрудничества. Тестард, в свою очередь, рассказал о своём пути к созданию музыки для видеоигр.

По его словам, любовь к играм он унаследовал от своего отца, и уже в детстве увлёкся такими классическими играми, как The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Majora's Mask, а также Mario Kart и Mario Party на Nintendo 64. Именно эти игры вдохновили его на создание музыки, которая могла бы передавать эмоции, погружать в уникальную атмосферу мира игры.

«Самые незабываемые саундтреки, такие как The Legend of Zelda, обладают невероятной способностью вдыхать жизнь в мир, наполняя его уникальными и глубоко трогательными эмоциями», — пишет Тестард. Его опыт в создании музыки для видеоигр начался с записи композиций в свободное время, выкладывания их на Soundcloud и дальнейшего совершенствования своего стиля. Это увлечение в итоге привело к тому, что его музыку заметил Гийом Брош, геймдиректор Sandfall Interactive, который предложил Тестарду работу над саундтреком для своей новой игры.

«Однажды я поделился своей композицией на форуме инди-видеоигр. Именно тогда Гийом Брош связался со мной и предложил написать музыку для его игры», — рассказывает композитор. Это стало началом их сотрудничества, которое, как сам Тестард признаёт, изменило его жизнь.

Clair Obscur: Expedition 33 — это ролевой экшен, в котором рассказывается история экспедиции, целью которой является предотвращение продолжения «рисования чисел» Красочницей. Эти числа, начинающиеся от 100 и уменьшающиеся каждый год, приводят к смерти всех людей старше этого возраста, что в свою очередь ведет к вымиранию человеческой расы. Игра затрагивает важные темы горя и того, как разные персонажи справляются с утратой и неизбежностью.

Игра вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X/S и доступна через PC и Xbox Game Pass. Вдохновленная классикой жанра RPG, такой как Final Fantasy, игра быстро приобрела популярность. Только в день запуска было продано 500 000 копий, а за три дня этот показатель превысил миллион. Успех игры стал неожиданностью для многих, особенно учитывая её доступность в сервисе Xbox Game Pass.