Композитор Лориен Тестар поделился опытом создания саундтрека к Clair Obscur: Expedition 33

Основные моменты из интервью Game Informer:
- До начала работы над игрой Тестар не участвовал в подобных проектах. Он самостоятельно создавал музыку, публикуя по одному треку в неделю на SoundCloud. Примерно через год он представил свои композиции на форуме, посвящённом инди-играм, где его и заметил геймдиректор Expedition 33 Гийом Брош. Именно он пригласил музыканта принять участие в разработке игры.
- «Я очень благодарен судьбе за то, что в тот день всё сошлось именно так, и мы встретились!» — Лориен Тестар
- Саундтрек Expedition 33 выделяется тем, что в нём активно используются вокальные партии и тексты песен. Слова в композициях помогают глубже прочувствовать сюжет и эмоциональные слои, а для внимательных слушателей раскрывают дополнительные детали мира, вдохновлённого французской культурой.
- Тестар писал тексты на разных языках — французском, английском и вымышленном. Выбор языка зависел от того, какое настроение он хотел передать, и какие чувства вызвать у игрока.
- Музыка в игре свободно варьируется от жанра к жанру. Композитор объяснил, что намеренно не стремился к единому стилю: каждый трек отражает индивидуальность персонажа, места или события. Он сравнивает саундтрек с холстом, на котором рисовал эмоциональные музыкальные сцены, вдохновляясь самой игрой.
- «Я просто следовал своим ощущениям — для каждого персонажа, каждой локации...».
- В отличие от типичной практики, когда над крупными RPG работает команда композиторов, Тестар начинал работу над Expedition 33 в одиночку. Он присоединился к проекту с самого начала, что позволило ему глубоко погрузиться в лор и атмосферу до начала основного производства.
- Через полтора года к созданию музыки присоединилась французская певица Алиса Дюпор-Персье, исполнившая большинство вокальных партий. Тестар отметил её невероятный талант и выразительный голос, назвав его «ангельским».
- Обычно процесс выглядел так: композитор создавал инструментальную основу и текст, обсуждал с Алисой эмоциональный замысел трека, после чего она писала вокальную линию, отталкиваясь от собственных чувств и интерпретации.
- За пять лет работы над проектом Тестар сочинил 154 композиции. Уже в начале у него было чёткое представление о масштабе саундтрека: каждый уровень требовал уникальных музыкальных тем — от боевых треков и мелодий окружения до тем для боссов и катсцен. Он создал подробный план и последовательно двигался по нему все годы разработки.
- «Я решил, что каждый элемент мира должен звучать по-особому — и создавал музыку шаг за шагом на протяжении пяти лет».
- Для создания саундтрека Тестар использовал Nuendo и различные VST-инструменты. Он также сам играет на гитаре, немного владеет бас-гитарой и пианино. Чтобы добиться живого и насыщенного звучания, он привлёк множество талантливых музыкантов, благодаря которым в игре звучат разнообразные инструменты: саксофон, аккордеон, бау, джумбуш и другие.
- Хотя Тестар не ставил целью включение французской эстетики в саундтрек, некоторые элементы появились намеренно — например, аккордеон в композиции «In Lumière’s Name», посвящённой мимам. Это стало прямой отсылкой к французскому музыкальному наследию.
- Композитора особенно тронул отклик аудитории. Игроки писали ему о треках, которые их особенно задели, причём каждый называл разные композиции. Это разнообразие, по словам Тестара, — лучшее подтверждение того, что музыка игры находит отклик в сердцах.
- «Почти каждый трек находит своего слушателя. Это невероятно трогательно».
- На вопрос, хотел бы он вернуться к работе над продолжением Expedition 33 или поучаствовать в экранизации, Тестар ответил лаконично: «Будущее ещё не написано!».
Чуваку уважуха, по сути в одну калитку затащил, а некоторые инструментальные композиции прям каеф, хоть я и металюга до мозга костей.