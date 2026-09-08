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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 4 073 оценки

Концертная программа "A Painted Symphony" по мотивам Clair Obscur: Expedition 33 вернётся в 2027 году

monk70 monk70

После невероятно успешного европейского тура концертная программа «A Painted Symphony», посвящённая игре Clair Obscur: Expedition 33, вернётся в 2027 году с расширенным списком дат и городов по всему миру, включая первые выступления в Северной Америке.

Продажа билетов на новый тур стартует 15 сентября. В расписание включены концерты в Европе, Великобритании и США, что позволит расширить географию мероприятия и охватить больше слушателей, хотя на данный момент выступления за пределами этих двух континентов не запланированы.

На этих концертах вживую исполняется саундтрек, написанный Лориен Тестар (Lorien Testard) для Clair Obscur: Expedition 33 — музыкальное сопровождение, удостоенное ряда наград наряду с признанием, которое получила сама видеоигра.

Во Франции и других европейских городах концерты исполнит оркестр Orchestra Curieux при участии самой Тестар и вокалистки Элис Дюпор-Персье (Alice Duport-Percier), а в США дирижировать оркестром Wordless Music Orchestra будет Дэниел Сикард (Daniel Sicard).

Спойлер

Франция:

  • 28 января: Амневиль — Galaxie
  • 29 января: Страсбург — Zénith
  • 9 февраля: Лилль — Zénith
  • 10 февраля: Клермон-Ферран — Zénith
  • 11 февраля: Бордо — Arkéa Arena
  • 3 марта: Монпелье — Sud de France Arena
  • 4 марта: Марсель — Le Dôme
  • 7 марта: Лион — LDLC Arena
  • 22 марта: Тулуза — Zénith
  • 25 мая: Руан — Zénith
  • 26 мая: Нант — Zénith

Европа и Великобритания:

  • 28 февраля: Лондон — The O2
  • 23 марта: Барселона — Palau Sant Jordi
  • 30 марта: Брюссель — ING Arena
  • 31 марта: Гамбург — Barclays Arena
  • 1 апреля: Берлин — Uber Arena
  • 27 апреля: Осло — Unity Arena
  • 28 апреля: Стокгольм — Avicii Arena
  • 3 мая: Амстердам — Ziggo Dome
  • 4 мая: Краков — Tauron Arena

США:

  • 29 сентября: Нью-Йорк — Radio City Music Hall
  • 30 сентября: Нью-Йорк — Radio City Music Hall
  • 6 октября: Лос-Анджелес — Greek Theatre
  • 7 октября: Лос-Анджелес — Greek Theatre
Индустрия 187
14
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
lostpisec
6
Кей Овальд

М, надо будет глянуть, если запись будет.

2
AwkwardNathair

переоцененная калпедиция которая переплюнула даже игры кодзимы

1