Концертная программа "A Painted Symphony" по мотивам Clair Obscur: Expedition 33 вернётся в 2027 году

После невероятно успешного европейского тура концертная программа «A Painted Symphony», посвящённая игре Clair Obscur: Expedition 33, вернётся в 2027 году с расширенным списком дат и городов по всему миру, включая первые выступления в Северной Америке.
Продажа билетов на новый тур стартует 15 сентября. В расписание включены концерты в Европе, Великобритании и США, что позволит расширить географию мероприятия и охватить больше слушателей, хотя на данный момент выступления за пределами этих двух континентов не запланированы.
На этих концертах вживую исполняется саундтрек, написанный Лориен Тестар (Lorien Testard) для Clair Obscur: Expedition 33 — музыкальное сопровождение, удостоенное ряда наград наряду с признанием, которое получила сама видеоигра.
Во Франции и других европейских городах концерты исполнит оркестр Orchestra Curieux при участии самой Тестар и вокалистки Элис Дюпор-Персье (Alice Duport-Percier), а в США дирижировать оркестром Wordless Music Orchestra будет Дэниел Сикард (Daniel Sicard).
Франция:
- 28 января: Амневиль — Galaxie
- 29 января: Страсбург — Zénith
- 9 февраля: Лилль — Zénith
- 10 февраля: Клермон-Ферран — Zénith
- 11 февраля: Бордо — Arkéa Arena
- 3 марта: Монпелье — Sud de France Arena
- 4 марта: Марсель — Le Dôme
- 7 марта: Лион — LDLC Arena
- 22 марта: Тулуза — Zénith
- 25 мая: Руан — Zénith
- 26 мая: Нант — Zénith
Европа и Великобритания:
- 28 февраля: Лондон — The O2
- 23 марта: Барселона — Palau Sant Jordi
- 30 марта: Брюссель — ING Arena
- 31 марта: Гамбург — Barclays Arena
- 1 апреля: Берлин — Uber Arena
- 27 апреля: Осло — Unity Arena
- 28 апреля: Стокгольм — Avicii Arena
- 3 мая: Амстердам — Ziggo Dome
- 4 мая: Краков — Tauron Arena
США:
- 29 сентября: Нью-Йорк — Radio City Music Hall
- 30 сентября: Нью-Йорк — Radio City Music Hall
- 6 октября: Лос-Анджелес — Greek Theatre
- 7 октября: Лос-Анджелес — Greek Theatre
М, надо будет глянуть, если запись будет.
переоцененная калпедиция которая переплюнула даже игры кодзимы