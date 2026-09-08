Концертная программа "A Painted Symphony" по мотивам Clair Obscur: Expedition 33 вернётся в 2027 году

После невероятно успешного европейского тура концертная программа «A Painted Symphony», посвящённая игре Clair Obscur: Expedition 33, вернётся в 2027 году с расширенным списком дат и городов по всему миру, включая первые выступления в Северной Америке.

Продажа билетов на новый тур стартует 15 сентября. В расписание включены концерты в Европе, Великобритании и США, что позволит расширить географию мероприятия и охватить больше слушателей, хотя на данный момент выступления за пределами этих двух континентов не запланированы.

На этих концертах вживую исполняется саундтрек, написанный Лориен Тестар (Lorien Testard) для Clair Obscur: Expedition 33 — музыкальное сопровождение, удостоенное ряда наград наряду с признанием, которое получила сама видеоигра.

Во Франции и других европейских городах концерты исполнит оркестр Orchestra Curieux при участии самой Тестар и вокалистки Элис Дюпор-Персье (Alice Duport-Percier), а в США дирижировать оркестром Wordless Music Orchestra будет Дэниел Сикард (Daniel Sicard).

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