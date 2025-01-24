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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.1 58 оценок

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 рассказал о механике персонажей и вариантах сложности

butcher69
Новости

Sandfall Interactive объявила дату выхода своей ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 — 24 апреля. В интервью Xbox Wire креативный директор проекта Гийом Брош поделился новыми подробностями о механике персонажей, кастомизации и уровнях сложности.

Главной целью разработчиков стало создание не просто красивой игры, а увлекательного геймплея. Каждый персонаж имеет уникальный стиль игры, собственные механики и дерево навыков, что позволяет игрокам адаптировать их под свой стиль. Например, Lune накапливает ресурс Stain, усиливающий её способности, и игроки смогут экспериментировать с улучшениями, создавая мощные билды.

Частая смена экипировки и накопление люминов откроют доступ к уникальным пассивным навыкам, позволяя создавать мощные комбо. «Мы надеемся, что игроки сломают игру — она создана для этого!» — отметил Брош.

Игра сочетает элементы реального времени и пошаговые бои. Уклонение и парирование — ключевые механики, особенно на высоких уровнях сложности. В режиме Hard ошибки в защите могут стать фатальными, в то время как в Easy грамотная настройка персонажей позволяет обойтись без мастерства уклонений.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
smallhell

Японщина от неяпонцев, удивительно. И интересно, впрочем.

2
KnDiman

Очень жду, надеюсь всё получится.

0
Punisher1

Шляпа очередная с мыльной графикой и цифрами

-4