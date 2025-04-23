Критики остались в восторге от ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Дебютная игра небольшой французской студии Sandfall Interactive, фэнтезийная RPG Clair Obscur: Expedition 33, произвела настоящий фурор среди критиков. За сутки до релиза в сети появились первые рецензии — и они оказались исключительно положительными. Игра уже заработала 92 балла на Metacritic и OpenCritic, а 96% критиков рекомендуют её к прохождению.
Обозреватели в один голос хвалят выдающуюся визуальную стилистику, насыщенную пошаговую боевую систему, богатые возможности кастомизации, мощную эмоциональную историю и высокий уровень постановки. Особо отмечают актерскую игру и превосходный саундтрек. Есть и сравнение игры с Final Fantasy IX, где звучат титулы «лучшей JRPG поколения».
Сюжет вращается вокруг экспедиции героев, пытающихся остановить загадочную Художницу, каждый год стирающую из реальности людей определённого возраста.
Clair Obscur Expedition 33 - это игра, которая выходит за рамки игрового процесса и приближается к произведению искусства. Уникальный и захватывающий сюжет, лучшие персонажи в индустрии, дизайн мира, который больше похож на картину, чем на видеоигру, и потрясающая анимация боев - в Expedition 33 есть все! Моя личная любимая игра этого года, а теперь и одна из моих любимых игр всех времен. Не пропустите одно из самых незабываемых впечатлений от развлечений и купите ее в первый день! - Fextralife
Clair Obscur: Expedition 33 - одна из самых свежих и оригинальных ролевых игр за последние годы, даже если со стороны это не сразу заметно. Интригующая завязка расширяется, чтобы обеспечить увлекательное, отличное повествование с милыми и харизматичными персонажами. Образцовая боевка выходит за рамки пошаговых традиций, предлагая яркие схватки и новые способы нанесения урона. - Push Square
Оглядываясь на десятилетия развития жанра и каким-то образом умудряясь при этом внедрять инновации, создать невероятно тактическую, продуманную и насыщенную боевку - это не что иное, как чудо, совершенное руками Sandfall Interactive. К этому прилагается совершенно свежий и великолепный мир, полный чудес и красоты, даже несмотря на запутанный и зачастую томительный сюжет, который будет держать вас в напряжении. Подобно Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest и многим другим ролевым играм, вышедшим до нее, эта маленькая экспедиция, которая могла, будет вписана в историю вместе с великими. Браво. - Checkpoint Gaming
Минусы, хоть и есть, не критичны: повторяющиеся пробежки по локациям, неудачные шутки и редкие баги на PS5.
Игра выходит 24 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в день релиза появится в Xbox Game Pass.
Мда,с современными критиками,чем выше они ставят оценку,тем меньше я игре доверяю.
А если бы игру облили нечистотами, то доверие было бы выше? У Голлума вон низкая оценка - почему бы вам не заценить?
Тут уже стоит почитать отзывы. ЕСли критики ругают отсутствие повестки или слишком сложный для их кривых ручонок геймплей- то значит игра- шедевр.
О багах журнашлI0хи не скажут никогда, об оптимизации тоже- ибо все сидят на засланных 5090.
Ну а если они упоминают какие-то конкретные механики, которые точно будут в игре- тут уже врать не станут.
Вернука я пока игру в Стиме и подожду отзывов от игроков
критики настолько же полезны, как и те кто снимает реакции на чьи либо видео
а рекцию на реакцию реакции ?
Не, ну реакции на видео это же просто развлекательный контент
У игры насток крутая пиар-компания, что о её существованию я узнаю за день до выхода. Но выглядит вроде неплохо, сначала даже подумал, что японцы делали.
это неправильные критики и следовательно они дают неправильный мед ой то есть оценку игровому продукту
Команда разработчиков игры. Сравните с Биотварями и теми, кто создал последнюю игру по ДА.
Это зуммер критики были походу.