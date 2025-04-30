Крупные ритейлеры столкнулись с дефицитом физических версий игры Clair Obscur: Expedition 33

Давненько мы не сталкивались с подобной ситуацией. Clair Obscur: Expedition 33 оказалась настолько популярной, что разработчики подтвердили наличие проблем с доступом к физической версии игры.
Как сообщают журналисты и обычные геймеры, многое указывает на то, что разработчик и издатель не предполагали столь высокого спроса на приключенческую игру, поскольку в крупных магазинах наблюдается нехватка свободных копий игры.
Джин Парк, журналист The Washington Post, сообщил, что Clair Obscur: Expedition 33 была распродана на Amazon, что стало неожиданностью для многих геймеров. На это сообщение отреагировал один из геймеров, по информации которого, «игра была распродана с момента ее выхода во многих европейских магазинах».
В этой связи разработчики заявили о своем намерении разобраться в ситуации, подтвердив огромный интерес к игре.
Мы знаем, что физические издания уже распроданы в различных магазинах. Наши партнеры по дистрибуции стремятся пополнить запасы! Приносим свои извинения, во многих регионах спрос оказался выше, чем ожидалось. Пожалуйста, свяжитесь с вашими местными магазинами для получения дополнительной информации.
Ситуация действительно неожиданная, что свидетельствует лишь об одном - никто не ожидал такого хорошего результата. Как известно, всегда есть вариант купить цифровое издание Clair Obscur: Expedition 33, однако в случае с такими успешными играми многие геймеры не прочь обладать коробкой с игрой на полке.
Хейтерки, что с лицом?
Ну если они выпустили 1000 копий кто виноват кроме них* причем тут хейтеры то =) Это инди проходняк - даже название студии никто не вспомнит)
Кстати, откуда столько хейта к этой игре? Игра же классная, она мне очень зашла, как первый опыт к жанру jrpg. Сюжет не банальный как ассасинах и т.д.
То что ее хайпят везде не понятно за что? И хвастаются накрученными рейтингом 97 на метакритике как лучшая игра в мире? может поэтому?
Это называется "непорядочных женщин корежит". Чуваки видят jrpg в которые никогда не играли и видят оценки, которые их любимая фифа или драгой эйлд вангард не получали. Вот и начинают беспомощно бугуртить, верещать и сраться под себя, приплетая каким-то боком сюда аниме и накрутку (студии у которой 30 человек в штате ага). Короче угараю с самого релиза с кривозубых крестьян хейтеров)
Я тебе через месяц лично напишу и спрошу почему великую крутую сюжетную игру, где так все круто и интересно пройдет меньше чем веилгард сюжетку ок?
Почему во круг неё такой шум, обычная же jrpg
у нее крутой и интересный сюжет и прекрасное музыкальное сопровождение. к тому же дизайн мира очень интересный.
что-то процент людей прошедших игру за неделю (3.4) после релиза говорит о том что никому тот сюжет нахрен не нужен без геймплея интересного
Может потому что не успевают? Из-за работы, учёбы и т.д.
ну посмотрим через пару недель, может хоть до 10-12 дойдет)))
jrpg с душой и рвением команды которая насчитывала ~30 человек не считая аутсорс, считай это BG3 от мира jrpg, где в очередной раз победила творческая свобода а не корпоративные шаблоны, уже и экранизацию по игре заказали
Я не понимаю почему *рандомная игра* такая популярная?! Зачем вы платите новости по *рандомной популярной* игре?! Хватит уже! Мне это не нравится! = *рандомный чел с тряской*
Пишут про то что на хайпе, больше всерано ничо не хайпует. обливион обосралось при оптимизации, нингам кам обосрался с всратой боевкой , которая не для клавамыши. тут пока все шикарно. люди играют , не успевая заскучать и скипнуть // Илья Прохоров
Да, у нас тоже их разбирают, забавно, но физическая версия для консоли идёт по цене Steam версии.
игра гойда // Илья Прохоров