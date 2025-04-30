Крупные ритейлеры столкнулись с дефицитом физических версий игры Clair Obscur: Expedition 33

Давненько мы не сталкивались с подобной ситуацией. Clair Obscur: Expedition 33 оказалась настолько популярной, что разработчики подтвердили наличие проблем с доступом к физической версии игры.

Как сообщают журналисты и обычные геймеры, многое указывает на то, что разработчик и издатель не предполагали столь высокого спроса на приключенческую игру, поскольку в крупных магазинах наблюдается нехватка свободных копий игры.

Джин Парк, журналист The Washington Post, сообщил, что Clair Obscur: Expedition 33 была распродана на Amazon, что стало неожиданностью для многих геймеров. На это сообщение отреагировал один из геймеров, по информации которого, «игра была распродана с момента ее выхода во многих европейских магазинах».

В этой связи разработчики заявили о своем намерении разобраться в ситуации, подтвердив огромный интерес к игре.

Мы знаем, что физические издания уже распроданы в различных магазинах. Наши партнеры по дистрибуции стремятся пополнить запасы! Приносим свои извинения, во многих регионах спрос оказался выше, чем ожидалось. Пожалуйста, свяжитесь с вашими местными магазинами для получения дополнительной информации.

Ситуация действительно неожиданная, что свидетельствует лишь об одном - никто не ожидал такого хорошего результата. Как известно, всегда есть вариант купить цифровое издание Clair Obscur: Expedition 33, однако в случае с такими успешными играми многие геймеры не прочь обладать коробкой с игрой на полке.