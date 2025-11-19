Культовая пошаговая игра Lost Odyssey заставила плакать режиссера Clair Obscur: Expedition 33

Креативный директор студии Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал о ключевых источниках вдохновения для создания ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. По словам разработчика, фундаментом для его проекта послужила японская ролевая игра Lost Odyssey, вышедшая эксклюзивно на Xbox 360 в 2007 году.
В беседе с журналистами Брош признался, что творение Хиронобу Сакагучи и студии Mistwalker занимает особое место в его сердце. Он охарактеризовал Lost Odyssey как «последнее великое пошаговое приключение с реалистичной графикой», отметив глубокую проработку сюжета.
Темы в игре были очень тяжелыми и поданы просто отлично — это последняя игра, которая заставила меня плакать.
— поделился воспоминаниями Брош.
Влияние классики прослеживается не только в настроении, но и в геймплейных механиках Clair Obscur: Expedition 33. Боевая система новой игры, требующая от пользователя своевременного нажатия кнопок для усиления атак, является прямой отсылкой к механике колец из Lost Odyssey, а также к таким хитам, как The Legend of Dragoon и Super Mario RPG.
Трейлер Lost Odyssey:
Брош также выразил сожаление о том, что Lost Odyssey так и не получила прямого наследника и осталась культовой классикой для узкого круга фанатов. По мнению геймдиректора, пресса того времени была несправедлива к проекту, критикуя его за линейность и «старомодность» на фоне растущей популярности открытых миров.
В отличие от своего идейного вдохновителя, который остался недооцененным широкой публикой, новый проект Гийома Броша уже привлекает огромное внимание профильной прессы и сообщества. Напомним, что недавно были объявлены претенденты на престижные награды The Game Awards, где игра от Sandfall Interactive заняла свое место среди самых ожидаемых хитов. Подробнее об этом читайте в нашей прошлой новости:
В завершение Брош призвал издателей восстановить справедливость в отношении культовой JRPG: «Сделайте ремастер сейчас, чтобы в нее могло сыграть больше людей, пожалуйста». На данный момент Lost Odyssey доступна на современных консолях Xbox только благодаря программе обратной совместимости.
Чё за соевичок, наскока надо быть тряпкой что бы плакать над видеоигрой. Хотя что я говорю, это же создатель калспедиции 33
Твой мозг кал.
Плакать от количества внезапно свалившегося бабла