Культовая пошаговая игра Lost Odyssey заставила плакать режиссера Clair Obscur: Expedition 33

Креативный директор студии Sandfall Interactive Гийом Брош рассказал о ключевых источниках вдохновения для создания ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. По словам разработчика, фундаментом для его проекта послужила японская ролевая игра Lost Odyssey, вышедшая эксклюзивно на Xbox 360 в 2007 году.

В беседе с журналистами Брош признался, что творение Хиронобу Сакагучи и студии Mistwalker занимает особое место в его сердце. Он охарактеризовал Lost Odyssey как «последнее великое пошаговое приключение с реалистичной графикой», отметив глубокую проработку сюжета.

Темы в игре были очень тяжелыми и поданы просто отлично — это последняя игра, которая заставила меня плакать.

— поделился воспоминаниями Брош.

Влияние классики прослеживается не только в настроении, но и в геймплейных механиках Clair Obscur: Expedition 33. Боевая система новой игры, требующая от пользователя своевременного нажатия кнопок для усиления атак, является прямой отсылкой к механике колец из Lost Odyssey, а также к таким хитам, как The Legend of Dragoon и Super Mario RPG.

Трейлер Lost Odyssey:

Брош также выразил сожаление о том, что Lost Odyssey так и не получила прямого наследника и осталась культовой классикой для узкого круга фанатов. По мнению геймдиректора, пресса того времени была несправедлива к проекту, критикуя его за линейность и «старомодность» на фоне растущей популярности открытых миров.

В завершение Брош призвал издателей восстановить справедливость в отношении культовой JRPG: «Сделайте ремастер сейчас, чтобы в нее могло сыграть больше людей, пожалуйста». На данный момент Lost Odyssey доступна на современных консолях Xbox только благодаря программе обратной совместимости.