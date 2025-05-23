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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 773 оценки

Легкий режим сложности Clair Obscur: Expedition 33 появился благодаря актрисе озвучки Маэль

Solstice Solstice

Во время стрима актриса Дженнифер Инглиш, также сыгравшая роль героиню Шэдоухарт в Baldur's Gate 3, рассказала, что переживала, что не сможет пройти игру без легкого уровня сложности. Она рассказала об этом разработчикам, и те откликнулись на просьбу.

Актер Бен Старр, озвучивший в игре Версо, в шутку назвал эту сложность «режимом памяти Дженнифер Инглиш».

Напомним базовое правило: хорошую игру уровень сложности не испортит. Зато даст возможность насладиться ей большему количеству людей, которые не смогли бы пройти игру по огромному количеству причин: от простого навыка игры до физических ограничений.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
dexxxx123

Ля, этот токсично-позитивный пиар хуже повесточки... Давайте ещё 100-500 новостей о том как эта нонеймиха пописяла, покакала и покушала...

22
Orbit0330

До BG3 может и было "ноунеймом" но явно не сейчас, когда ее знают миллионы...

utbrock
Gridon

Игру превращают в кинцо, чтобы больше людей насладилось, даже не вспотев, а разрабы просто прогнулись под очередной запрос на упрощение всего и вся.

11
Фаршированные Яйца

Англичанка гадит 😠

7
Carissa7517

Чем же?

Tiger Goose Carissa7517
Чем же?

Такая, наверное, радугой.

erkins007

Да там и на лёгком парирования адские

3