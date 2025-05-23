Легкий режим сложности Clair Obscur: Expedition 33 появился благодаря актрисе озвучки Маэль

Во время стрима актриса Дженнифер Инглиш, также сыгравшая роль героиню Шэдоухарт в Baldur's Gate 3, рассказала, что переживала, что не сможет пройти игру без легкого уровня сложности. Она рассказала об этом разработчикам, и те откликнулись на просьбу.

Актер Бен Старр, озвучивший в игре Версо, в шутку назвал эту сложность «режимом памяти Дженнифер Инглиш».

Напомним базовое правило: хорошую игру уровень сложности не испортит. Зато даст возможность насладиться ей большему количеству людей, которые не смогли бы пройти игру по огромному количеству причин: от простого навыка игры до физических ограничений.