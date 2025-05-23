Легкий режим сложности Clair Obscur: Expedition 33 появился благодаря актрисе озвучки Маэль

Во время стрима актриса Дженнифер Инглиш, также сыгравшая роль героиню Шэдоухарт в Baldur's Gate 3, рассказала, что переживала, что не сможет пройти игру без легкого уровня сложности. Она рассказала об этом разработчикам, и те откликнулись на просьбу.
Актер Бен Старр, озвучивший в игре Версо, в шутку назвал эту сложность «режимом памяти Дженнифер Инглиш».
Напомним базовое правило: хорошую игру уровень сложности не испортит. Зато даст возможность насладиться ей большему количеству людей, которые не смогли бы пройти игру по огромному количеству причин: от простого навыка игры до физических ограничений.
Ля, этот токсично-позитивный пиар хуже повесточки... Давайте ещё 100-500 новостей о том как эта нонеймиха пописяла, покакала и покушала...
До BG3 может и было "ноунеймом" но явно не сейчас, когда ее знают миллионы...
Игру превращают в кинцо, чтобы больше людей насладилось, даже не вспотев, а разрабы просто прогнулись под очередной запрос на упрощение всего и вся.
Англичанка гадит 😠
Чем же?
Такая, наверное, радугой.
Да там и на лёгком парирования адские