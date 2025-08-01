Маленькая команда, большой ХИТ! Создатели Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли планы на будущее

Огромный успех Clair Obscur: Expedition 33 застал врасплох практически всю игровую индустрию, тем не менее Sandfall Interactive вовсе не собирается идти по стопам крупных студий. Напротив, сами разработчики твердо стоят на своем, утверждая, что это будет небольшая студия примерно из 30-40 человек, что именно такой состав - оптимальный для работы над амбициозными AA-проектами.

Об этом заявил ведущий программист Sandfall Interactive Том Гильермин в интервью для издания Automaton. Он также добавил, что предпочитает работать в небольшой команде. Небольшая команда дает больше возможностей для творчества и, в некотором роде, гибкости производства. Хотя в создании игры им помогали внешние компании, основная часть проекта осталась внутренней.

Как отмечает Гийом Брош, глава студии, ключом к успеху стал наем талантливых, амбициозных людей - даже без опыта - которые легко смогли адаптироваться к уникальному стилю работы.

Окружением занимались пять человек, сюжетом - двое. Визуальной составляющей занимались, кажется, три - шесть человек. Над музыкой трудились четыре человека.

Залогом такого успеха, по утверждению Броша, была высокая квалификация всех сотрудников, входящих в их команду. Студия провела более 200 собеседований с целью привлечения не ветеранов с опытом, а молодых и голодных до открытий талантов.

На тот момент наш VFX-художник и дизайнер персонажей только что окончили колледж, и эта игра была их первой работой в жизни. Поскольку у них было очень мало опыта работы, у них также не было никаких представлений о том, какой должна быть работа, что, на мой взгляд, было хорошо, поскольку им удалось приспособиться к нашему своеобразному стилю работы.

Многие авторитетные представители игровой индустрии высоко оценили подход Sandfall Interactive к разработке, в том числе и Хидео Кодзима, заявивший, что Sandfall Interactive заставила его пересмотреть взгляды на работу крупных студий. В эпоху, когда разработка становится все сложнее и сложнее, и для создания «монументальных» игр требуется все больше рабочей силы, Sandfall Interactive доказала, что это можно сделать с помощью дружной команды, в которой работают талантливые люди. А учитывая успех игры, возможно, подобный стиль разработки подхватят и другие студии среднего размера.

Креативность и смелость идти на риск позволили Clair Obscur выделиться на фоне конкурентов. Sandfall Interactive не собирается менять эту философию, делая ставку на качество и свежие идеи, а не на массовое производство.