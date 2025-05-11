ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 275 оценок

"Миф разрушен": Clair Obscur: Expedition 33 прошли на максимальной сложности без самых "важных" механик

Gutsz Gutsz

На прошедшей неделе в игровом сообществе Clair Obscur: Expedition 33 произошло событие, которое всерьёз поколебало устоявшиеся представления об обязательных механиках тактической ролевой игры от французской студии Sandfall Interactive. Пользователь под ником 4de завершил Expedition 33 на максимальном уровне сложности — «Вызов»полностью отказавшись от уклонений и парирований, то есть от тех элементов, которые часто считались жизненно необходимыми для прохождения. По крайней мере именно эти элементы чаще всего звучали в негативных отзывах к игре.

Если ранее он уже доказывал, что игра может быть пройдена без этих приёмов на обычной сложности, то теперь он поднял планку до максимума. В рамках нового челленджа он не только записал все бои с сюжетными боссами, но и продемонстрировал уровень сложности, билд персонажа и ограничения, с которыми проходил игру.

Игрок доказал, что Clair Obscur: Expedition 33 можно пройти без уклонений и парирований

Прохождение заняло 40 часов, из которых около 10 ушло на умеренную прокачку — в первую очередь в начале игры и перед последним этапом. Примечательно, что никаких экстремальных методов «фарма» не использовалось: уровни героев в финале варьировались от 60 до 65, что вполне соответствует естественному прогрессу. Также не применялись прокачанные пиктосы выше 21 уровня, и оружие не улучшалось выше 20–22 уровня из возможных 33. Более того, в решающей битве не снимался лимит урона — максимальный урон остался на стандартной планке в 9999 единиц. Если говорить по-простому, игру проходили самым честным способом без спидранесрких тактик или уловок — исключительно вложенными в игру методами.

Интересной деталью оказалось поведение NPC Куратора — единственного врага в игре, обладающего автоуровнем. Если к нему прийти перекачанным, он может наносить тысячи единиц урона и убивать с одного-двух ударов, превращая обучающую схватку в серьёзное испытание.

Как отметил сам 4de, самыми сложными боями стали оба столкновения с Ренуаром — остальные боссы в рамках этого челленджа поддавались с одной-двух попыток. Полный разбор, включая демонстрацию всех боёв, представлен в его видео. В первых 15 минутах — подробный анализ подхода, далее — все сюжетные битвы с показом сложности и билдов.

Это прохождение окончательно развеяло мифы по мифам об «обязательной соулс-механике». Как подчёркивает сам автор, Clair Obscur: Expedition 33 — это не только для поклонников хардкора, но и для тех, кто предпочитает тактику, расчёт и альтернативные стили боя. Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на внешнюю сложность, остаётся гибкой игрой, допускающей множество подходов к сражениям.

20
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
SHLUZ

Щас бы менюшку кликать и называть это гейплеем

22
X_O_MAX_O_X

Травокурам такое заходит на ура)

7
MrGrave

Я видел видео, в котором человек прошёл элден ринг со всеми боссами - включая длс - без перекатов, щитов, фантомов и эстуса. Получается, ещё один миф развеян и использование соулс-механик в элден ринге не обязательно? И элден ринг - не соулслайк?
Цирк. Парирования и увороты - это кор механика игры. Да, круто что игру можно пройти без них - прям как скайрим можно пройти без единого убийства. Но на основании этого говорить что игра якобы очень тактическая и гибкая - это как называть борщ щщами на основании того что из него можно выкинуть свёклу и он останется съедобным. Туфта.
Алсо, в самой идее нет ничего плохого. Здорово что игра такое позволяет. Но если для того чтобы в игре появились челлендж и тактика, нужно сознательно отказываться от ключевых игровых механик - то это явно говорит не в пользу игры. И не в пользу её фанатов которые третьи штаны на себе рвут чтобы лишний раз её возвысить - не важно по сколь надуманным поводам.

12
Diablonos

Сами придумали, сами разрушили, сами поржали, сами дебилы

5
alexyenov

Задрот , ок :-)

4
Adam55

Мда ...какая же чушь.

3
MagneticEnnio

Так тут дикий перекач же видно а также пиктосы на броню и у него 65+ уровень на финальном боссе. Я когда пришёл до финального босса у меня у всех был уровень 47 максимальный и это с учётом того что большую часть сайд-боссов я всё же убивал

Пользователь ВКонтакте

Ты пол игры скрипнул чтоли? У меня только начался 3 акт а у меня уже 45 уровень. И это я вообще не фармил спецом // Миша Калинин

1
Илья Матецкий

Тоже мне удивил, Куплинов почти все игры проходит с одним топором и дробовиком:D

Adjex

Кто знает? я вот прошёл художницу ,

Спойлер

Эскье теперь летать умеет, а как сделать что бы он и нырять мог?

4de

В лагере нужно с ним общатся и развить отношения, потом дадут задание на нужный камень, который даст навык нырять

3
Adjex 4de

спс

Adjex 4de

И вы не знаете топ билд для девочки? которая солнце , луна карты у неё, и пушку какую для этого всего
если играть в связке с магичкой и маэль
у маэль стоит всё на дамаг , урез урона на 50% и поднятие урона на 30%
ну т.е её хилить нельзя.

xel32

челлендж раны технически существуют для всего и вся. Анчартед можно пройти почти не стреляя. Значит ли это, что там почти не нужны пушки? Нет. Хотя, возможно, здесь прикол в безглитчевости, но все равно: То, что игру можно пройти без какой-то механики, не значит, что разрабы врали о ее нужности. А тем, кто не любит парирования и уклонения в этой игре: Это чуть ли не единственная пошаговка с подобными механиками. Хотите классику? В инди-сцене ее полно, флаг в руки.

UnhappyYegor

Последний, Хитман тоже можно пройти не стреляя, но вот в нём реально пушки не нужны., одного пистолета с глушителем для красоты хватит, в играх иногда бывают лишними и неинтересными, душными механики

1
M0208 UnhappyYegor

Отличный пример.

xel32 UnhappyYegor

Хитман это технически иммерсив сим имхо, в этом жанре, на мой взгляд, весь прикол в том, что в нем почти нет "необходимых" механик. Сравнение с в природе своей линейной Экспедицией немного нечестное.

Пользователь ВКонтакте

А кто-то считал эти механики обязательными? Я вообще их юзал от случая к случаю т.к. дико на них туплю и попадаю редко. Мне проще в стандартной связке танк-хил-дд. На стандартной сложности вообще не обязательная механика, вот ни пол раза // Миша Калинин

Goodvini

Он прошел путем преимущества в перекачке героев по уровню над противником, а так и на 50 можно закончить.