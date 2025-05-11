"Миф разрушен": Clair Obscur: Expedition 33 прошли на максимальной сложности без самых "важных" механик

На прошедшей неделе в игровом сообществе Clair Obscur: Expedition 33 произошло событие, которое всерьёз поколебало устоявшиеся представления об обязательных механиках тактической ролевой игры от французской студии Sandfall Interactive. Пользователь под ником 4de завершил Expedition 33 на максимальном уровне сложности — «Вызов» — полностью отказавшись от уклонений и парирований, то есть от тех элементов, которые часто считались жизненно необходимыми для прохождения. По крайней мере именно эти элементы чаще всего звучали в негативных отзывах к игре.
Если ранее он уже доказывал, что игра может быть пройдена без этих приёмов на обычной сложности, то теперь он поднял планку до максимума. В рамках нового челленджа он не только записал все бои с сюжетными боссами, но и продемонстрировал уровень сложности, билд персонажа и ограничения, с которыми проходил игру.
Прохождение заняло 40 часов, из которых около 10 ушло на умеренную прокачку — в первую очередь в начале игры и перед последним этапом. Примечательно, что никаких экстремальных методов «фарма» не использовалось: уровни героев в финале варьировались от 60 до 65, что вполне соответствует естественному прогрессу. Также не применялись прокачанные пиктосы выше 21 уровня, и оружие не улучшалось выше 20–22 уровня из возможных 33. Более того, в решающей битве не снимался лимит урона — максимальный урон остался на стандартной планке в 9999 единиц. Если говорить по-простому, игру проходили самым честным способом без спидранесрких тактик или уловок — исключительно вложенными в игру методами.
Интересной деталью оказалось поведение NPC Куратора — единственного врага в игре, обладающего автоуровнем. Если к нему прийти перекачанным, он может наносить тысячи единиц урона и убивать с одного-двух ударов, превращая обучающую схватку в серьёзное испытание.
Как отметил сам 4de, самыми сложными боями стали оба столкновения с Ренуаром — остальные боссы в рамках этого челленджа поддавались с одной-двух попыток. Полный разбор, включая демонстрацию всех боёв, представлен в его видео. В первых 15 минутах — подробный анализ подхода, далее — все сюжетные битвы с показом сложности и билдов.
Это прохождение окончательно развеяло мифы по мифам об «обязательной соулс-механике». Как подчёркивает сам автор, Clair Obscur: Expedition 33 — это не только для поклонников хардкора, но и для тех, кто предпочитает тактику, расчёт и альтернативные стили боя. Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на внешнюю сложность, остаётся гибкой игрой, допускающей множество подходов к сражениям.
Щас бы менюшку кликать и называть это гейплеем
Травокурам такое заходит на ура)
Я видел видео, в котором человек прошёл элден ринг со всеми боссами - включая длс - без перекатов, щитов, фантомов и эстуса. Получается, ещё один миф развеян и использование соулс-механик в элден ринге не обязательно? И элден ринг - не соулслайк?
Цирк. Парирования и увороты - это кор механика игры. Да, круто что игру можно пройти без них - прям как скайрим можно пройти без единого убийства. Но на основании этого говорить что игра якобы очень тактическая и гибкая - это как называть борщ щщами на основании того что из него можно выкинуть свёклу и он останется съедобным. Туфта.
Алсо, в самой идее нет ничего плохого. Здорово что игра такое позволяет. Но если для того чтобы в игре появились челлендж и тактика, нужно сознательно отказываться от ключевых игровых механик - то это явно говорит не в пользу игры. И не в пользу её фанатов которые третьи штаны на себе рвут чтобы лишний раз её возвысить - не важно по сколь надуманным поводам.
Сами придумали, сами разрушили, сами поржали, сами дебилы
Задрот , ок :-)
Мда ...какая же чушь.
Так тут дикий перекач же видно а также пиктосы на броню и у него 65+ уровень на финальном боссе. Я когда пришёл до финального босса у меня у всех был уровень 47 максимальный и это с учётом того что большую часть сайд-боссов я всё же убивал
Ты пол игры скрипнул чтоли? У меня только начался 3 акт а у меня уже 45 уровень. И это я вообще не фармил спецом // Миша Калинин
Тоже мне удивил, Куплинов почти все игры проходит с одним топором и дробовиком:D
Кто знает? я вот прошёл художницу ,
Эскье теперь летать умеет, а как сделать что бы он и нырять мог?
В лагере нужно с ним общатся и развить отношения, потом дадут задание на нужный камень, который даст навык нырять
спс
И вы не знаете топ билд для девочки? которая солнце , луна карты у неё, и пушку какую для этого всего
если играть в связке с магичкой и маэль
у маэль стоит всё на дамаг , урез урона на 50% и поднятие урона на 30%
ну т.е её хилить нельзя.
челлендж раны технически существуют для всего и вся. Анчартед можно пройти почти не стреляя. Значит ли это, что там почти не нужны пушки? Нет. Хотя, возможно, здесь прикол в безглитчевости, но все равно: То, что игру можно пройти без какой-то механики, не значит, что разрабы врали о ее нужности. А тем, кто не любит парирования и уклонения в этой игре: Это чуть ли не единственная пошаговка с подобными механиками. Хотите классику? В инди-сцене ее полно, флаг в руки.
Последний, Хитман тоже можно пройти не стреляя, но вот в нём реально пушки не нужны., одного пистолета с глушителем для красоты хватит, в играх иногда бывают лишними и неинтересными, душными механики
Отличный пример.
Хитман это технически иммерсив сим имхо, в этом жанре, на мой взгляд, весь прикол в том, что в нем почти нет "необходимых" механик. Сравнение с в природе своей линейной Экспедицией немного нечестное.
А кто-то считал эти механики обязательными? Я вообще их юзал от случая к случаю т.к. дико на них туплю и попадаю редко. Мне проще в стандартной связке танк-хил-дд. На стандартной сложности вообще не обязательная механика, вот ни пол раза // Миша Калинин
Он прошел путем преимущества в перекачке героев по уровню над противником, а так и на 50 можно закончить.