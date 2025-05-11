"Миф разрушен": Clair Obscur: Expedition 33 прошли на максимальной сложности без самых "важных" механик

На прошедшей неделе в игровом сообществе Clair Obscur: Expedition 33 произошло событие, которое всерьёз поколебало устоявшиеся представления об обязательных механиках тактической ролевой игры от французской студии Sandfall Interactive. Пользователь под ником 4de завершил Expedition 33 на максимальном уровне сложности — «Вызов» — полностью отказавшись от уклонений и парирований, то есть от тех элементов, которые часто считались жизненно необходимыми для прохождения. По крайней мере именно эти элементы чаще всего звучали в негативных отзывах к игре.

Если ранее он уже доказывал, что игра может быть пройдена без этих приёмов на обычной сложности, то теперь он поднял планку до максимума. В рамках нового челленджа он не только записал все бои с сюжетными боссами, но и продемонстрировал уровень сложности, билд персонажа и ограничения, с которыми проходил игру.

Прохождение заняло 40 часов, из которых около 10 ушло на умеренную прокачку — в первую очередь в начале игры и перед последним этапом. Примечательно, что никаких экстремальных методов «фарма» не использовалось: уровни героев в финале варьировались от 60 до 65, что вполне соответствует естественному прогрессу. Также не применялись прокачанные пиктосы выше 21 уровня, и оружие не улучшалось выше 20–22 уровня из возможных 33. Более того, в решающей битве не снимался лимит урона — максимальный урон остался на стандартной планке в 9999 единиц. Если говорить по-простому, игру проходили самым честным способом без спидранесрких тактик или уловок — исключительно вложенными в игру методами.

Интересной деталью оказалось поведение NPC Куратора — единственного врага в игре, обладающего автоуровнем. Если к нему прийти перекачанным, он может наносить тысячи единиц урона и убивать с одного-двух ударов, превращая обучающую схватку в серьёзное испытание.

Как отметил сам 4de, самыми сложными боями стали оба столкновения с Ренуаром — остальные боссы в рамках этого челленджа поддавались с одной-двух попыток. Полный разбор, включая демонстрацию всех боёв, представлен в его видео. В первых 15 минутах — подробный анализ подхода, далее — все сюжетные битвы с показом сложности и билдов.

Это прохождение окончательно развеяло мифы по мифам об «обязательной соулс-механике». Как подчёркивает сам автор, Clair Obscur: Expedition 33 — это не только для поклонников хардкора, но и для тех, кто предпочитает тактику, расчёт и альтернативные стили боя. Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на внешнюю сложность, остаётся гибкой игрой, допускающей множество подходов к сражениям.