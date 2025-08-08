Музыка из Clair Obscur: Expedition 33 прозвучит вживую на Gamescom 2025

Церемония открытия gamescom Opening Night Live состоится 19 августа в 21:00, и нас ждут разные анонсы и мероприятий.

Чтобы сделать ее еще более увлекательной, Джефф Кейли объявил, что композитор Clair Obscur: Expedition 33 Лорьен Тестард и вокалистка Алис Дюпорт-Персье, будут присутствовать на мероприятии и вживую исполнят несколько композиций из игры. Это будет возможность еще раз услышать захватывающую музыку из игры Sandfall Interactive.

Лориен Тестар создал только один саундтрек к видеоигре — его первую и единственную коммерческую работу для Clair Obscur: Expedition 33. Саундтрек считается одним из лучших в этом году, он возглавил чарты Classical Album и Classical Crossover Album по версии Billboard.

Как отмечено в официальном аккаунте игры, это будет акустическое выступление.