Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 841 оценка

Музыка из Clair Obscur: Expedition 33 прозвучит вживую на Gamescom 2025

Gruz_ Gruz_

Церемония открытия gamescom Opening Night Live состоится 19 августа в 21:00, и нас ждут разные анонсы и мероприятий.

Чтобы сделать ее еще более увлекательной, Джефф Кейли объявил, что композитор Clair Obscur: Expedition 33 Лорьен Тестард и вокалистка Алис Дюпорт-Персье, будут присутствовать на мероприятии и вживую исполнят несколько композиций из игры. Это будет возможность еще раз услышать захватывающую музыку из игры Sandfall Interactive.

Лориен Тестар создал только один саундтрек к видеоигре — его первую и единственную коммерческую работу для Clair Obscur: Expedition 33. Саундтрек считается одним из лучших в этом году, он возглавил чарты Classical Album и Classical Crossover Album по версии Billboard.

Как отмечено в официальном аккаунте игры, это будет акустическое выступление.

Комментарии: 10
Рикочико

Очень жаль что этот кал получит игру года.

8
Sigon

Кал у тебя в жопе, а то что тебе не нравится такой тип игр не значит, что она кал. Мне тоже многие не нравятся и я не понимаю как в это можно играть, но это не значит что игра кал. Как по мне пока она идет на игру года.

3
Юрий Пенкин Sigon

чел не бойся сказать и признать что это кал, ты сам себе противоречишь

2
Рикочико Sigon

Мне в целом все равно кому что нравится. Но когда какие-то инцелы начинали пищать что эта игра лучшая во всей индустрии, тут невозможно не отреагировать.

Veidrd1968

не особо то и музыка как и игра рапиарина

4
Пользователь ВКонтакте

Там вроде русскую озвучку пилят на нее ? Или уже есть? // Илья Прохоров

Rey4rtRO
Прекрасная новость, но не вижу тут Виктора Борба, без участия которого топовые осты игры не были бы настолько офигенными. Посетители мероприятия рискуют остаться без необходимого заряда power и motivation.

Fronyx

А ещё, оркестр CAGNO исполнит в Москве 2 октября и Санкт-Петербурге 12 ноября

Юрий Пенкин

я как только этот музон услышал чуть не стошнило, французская дичь, купите лучше саундтрек ризена в стиме за 50р, поддержите великого кая розенкранца https://store.steampowered.com/app/1876580/Risen_Soundtrack/?l=russian

vfa19

Разумеется, на каждом гей скаме должна и обязана играть музыка Кая всея Руси Розенбаума!