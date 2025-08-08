Музыка из Clair Obscur: Expedition 33 прозвучит вживую на Gamescom 2025

Церемония открытия gamescom Opening Night Live состоится 19 августа в 21:00, и нас ждут разные анонсы и мероприятий.
Чтобы сделать ее еще более увлекательной, Джефф Кейли объявил, что композитор Clair Obscur: Expedition 33 Лорьен Тестард и вокалистка Алис Дюпорт-Персье, будут присутствовать на мероприятии и вживую исполнят несколько композиций из игры. Это будет возможность еще раз услышать захватывающую музыку из игры Sandfall Interactive.
Лориен Тестар создал только один саундтрек к видеоигре — его первую и единственную коммерческую работу для Clair Obscur: Expedition 33. Саундтрек считается одним из лучших в этом году, он возглавил чарты Classical Album и Classical Crossover Album по версии Billboard.
Как отмечено в официальном аккаунте игры, это будет акустическое выступление.
Прекрасная новость, но не вижу тут Виктора Борба, без участия которого топовые осты игры не были бы настолько офигенными. Посетители мероприятия рискуют остаться без необходимого заряда power и motivation.
А ещё, оркестр CAGNO исполнит в Москве 2 октября и Санкт-Петербурге 12 ноября
