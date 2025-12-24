ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 551 оценка

"Мы попробовали ИИ - и сразу отказались": режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 объяснил позицию студии

IKarasik IKarasik

После обсуждений вокруг использования генеративного ИИ в Clair Obscur: Expedition 33 режиссёр игры Гийом Бриош подробно объяснил позицию Sandfall Entertainment. По его словам, студия действительно экспериментировала с ИИ на раннем этапе разработки, но очень быстро от этой идеи отказалась.

Бриош рассказал, что в 2022 году, когда подобные инструменты только начали набирать популярность, команда попробовала применять ИИ как временное решение — в частности, для заглушек недостающих текстур. Однако такой подход показался разработчикам неестественным, и все подобные материалы были удалены сразу после появления полноценных альтернатив.

Руководитель проекта подчеркнул, что финальная версия Expedition 33 полностью создана вручную: концепт-арт, озвучка, визуальные материалы и контент в целом — результат работы живых специалистов. Более того, Sandfall не планирует использовать генеративный ИИ и в будущих проектах.

Заявление прозвучало на фоне недавнего скандала: из-за строгих правил против ИИ игра лишилась двух наград Indie Game Awards, включая приз «Игра года». Несмотря на это, разработчики настаивают, что технология не повлияла на итоговый продукт, а сам опыт лишь укрепил их убеждение делать ставку исключительно на человеческое творчество.

kotasha

Оправдания пошли.

3
Unlaboured Flawlessness

опять эта пустота про головастиков без геймплея и смысла но с персонажами то огого:

Я типа эта люблю игры понимаете, где нажимать нужно на кнопки и происходит реакция на мою такую акцию. А эти разрабы пусть мультики делают и этот диспач)) и Свинка Винка пусть пусть туда же идёт

2
Carissa7517

Че оправдываться то, я считаю никого е*ать не должно как ее там разработали, релизнули, понравилось людям ну и все

2
KILLA06

хоть один день пройдет без новости про эту п.рашу?

1
theatre off tragedy

вот дол6ae6ы cyku лягушатники🐸

юзали искин, так хотя бы молчали в тряпку💩

всё уже попались, теперь не отмоются 🤢🤮

лучше надо было следы заметать 🧹

Mul999 8

Тогда понятно почему игра такое ГАВ***НО которое получило столько наград!

BrokVud

Интересно, а если ИИ накидало им концепт-артов, которые они потом перерисовали вручную, это считается за использование?