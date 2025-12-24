"Мы попробовали ИИ - и сразу отказались": режиссёр Clair Obscur: Expedition 33 объяснил позицию студии

После обсуждений вокруг использования генеративного ИИ в Clair Obscur: Expedition 33 режиссёр игры Гийом Бриош подробно объяснил позицию Sandfall Entertainment. По его словам, студия действительно экспериментировала с ИИ на раннем этапе разработки, но очень быстро от этой идеи отказалась.

Бриош рассказал, что в 2022 году, когда подобные инструменты только начали набирать популярность, команда попробовала применять ИИ как временное решение — в частности, для заглушек недостающих текстур. Однако такой подход показался разработчикам неестественным, и все подобные материалы были удалены сразу после появления полноценных альтернатив.

Руководитель проекта подчеркнул, что финальная версия Expedition 33 полностью создана вручную: концепт-арт, озвучка, визуальные материалы и контент в целом — результат работы живых специалистов. Более того, Sandfall не планирует использовать генеративный ИИ и в будущих проектах.

Заявление прозвучало на фоне недавнего скандала: из-за строгих правил против ИИ игра лишилась двух наград Indie Game Awards, включая приз «Игра года». Несмотря на это, разработчики настаивают, что технология не повлияла на итоговый продукт, а сам опыт лишь укрепил их убеждение делать ставку исключительно на человеческое творчество.