Над Expedition 33 работали только три экс-сотрудника Ubisoft - остальные новички, мечтающие сделать нечто особенное

За громким успехом ролевой игры Expedition 33 стоит небольшая и в основном неопытная команда. Студия Sandfall Interactive состоит всего из 33 человек (и одной собаки), и лишь трое из них ранее работали в Ubisoft. Остальные — новички, мечтающие сделать нечто особенное.

По словам геймдизайнера Гийома Броша, вдохновением для проекта послужила Final Fantasy VIII, которую он впервые попробовал в детстве. Именно тогда родилась мечта создать эмоционально насыщенную RPG с пошаговыми боями и кинематографичным подходом.

Вместе с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Йен команда собрала проект буквально по кусочкам, заручившись поддержкой сотен подрядчиков по всему миру — от художников до локализаторов. Несмотря на масштаб, слухи о DLC опровергнуты: студия сейчас полностью сосредоточена на полировке основной версии игры.

Издатель Kepler Interactive поддержал проект после второго питча, а для озвучки удалось привлечь Чарли Кокса, Энди Серкиса, Дженнифер Инглиш и Бена Старра. Expedition 33 стала настоящим признанием в любви к жанру, в который команда, по их словам, вложила всю душу.