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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 1 144 оценки

Над Expedition 33 работали только три экс-сотрудника Ubisoft - остальные новички, мечтающие сделать нечто особенное

butcher69 butcher69

За громким успехом ролевой игры Expedition 33 стоит небольшая и в основном неопытная команда. Студия Sandfall Interactive состоит всего из 33 человек (и одной собаки), и лишь трое из них ранее работали в Ubisoft. Остальные — новички, мечтающие сделать нечто особенное.

По словам геймдизайнера Гийома Броша, вдохновением для проекта послужила Final Fantasy VIII, которую он впервые попробовал в детстве. Именно тогда родилась мечта создать эмоционально насыщенную RPG с пошаговыми боями и кинематографичным подходом.

Вместе с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Йен команда собрала проект буквально по кусочкам, заручившись поддержкой сотен подрядчиков по всему миру — от художников до локализаторов. Несмотря на масштаб, слухи о DLC опровергнуты: студия сейчас полностью сосредоточена на полировке основной версии игры.

Издатель Kepler Interactive поддержал проект после второго питча, а для озвучки удалось привлечь Чарли Кокса, Энди Серкиса, Дженнифер Инглиш и Бена Старра. Expedition 33 стала настоящим признанием в любви к жанру, в который команда, по их словам, вложила всю душу.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
illero

Молодцы, что сказать. но мне не зашла

4
Kubominator

мне тоже не вошла

1
сКард
лишь трое из них ранее работали в Ubisoft

это не обеляет Ubisoft

остальные- новички, мечтающие сделать нечто особенное

тем показательнее их успех.

1
Пользователь ВКонтакте

собака кофе подносила. Все работали // Илья Прохоров

1
sorobar

хочу длс про Версо и Алисию до трагедии

Пользователь ВКонтакте

Ну и не забываем о ещё 200+ человек с аутсорса , подрядных организаций и временных рабочих, которые все указаны в титрах и о которых сотрудники студии говорили в этом же интервью, но надо же вырвать слова из контекста, ведь это же плейграунд👍 // Миша Калинин

GoliafJx

Неожиданно, что если собирать новичков не по сжв-квотам, то может получиться что-то хорошее.