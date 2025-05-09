Над Expedition 33 работали только три экс-сотрудника Ubisoft - остальные новички, мечтающие сделать нечто особенное

За громким успехом ролевой игры Expedition 33 стоит небольшая и в основном неопытная команда. Студия Sandfall Interactive состоит всего из 33 человек (и одной собаки), и лишь трое из них ранее работали в Ubisoft. Остальные — новички, мечтающие сделать нечто особенное.
По словам геймдизайнера Гийома Броша, вдохновением для проекта послужила Final Fantasy VIII, которую он впервые попробовал в детстве. Именно тогда родилась мечта создать эмоционально насыщенную RPG с пошаговыми боями и кинематографичным подходом.
Вместе с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Йен команда собрала проект буквально по кусочкам, заручившись поддержкой сотен подрядчиков по всему миру — от художников до локализаторов. Несмотря на масштаб, слухи о DLC опровергнуты: студия сейчас полностью сосредоточена на полировке основной версии игры.
Издатель Kepler Interactive поддержал проект после второго питча, а для озвучки удалось привлечь Чарли Кокса, Энди Серкиса, Дженнифер Инглиш и Бена Старра. Expedition 33 стала настоящим признанием в любви к жанру, в который команда, по их словам, вложила всю душу.
Молодцы, что сказать. но мне не зашла
мне тоже не вошла
это не обеляет Ubisoft
тем показательнее их успех.
собака кофе подносила. Все работали // Илья Прохоров
хочу длс про Версо и Алисию до трагедии
Ну и не забываем о ещё 200+ человек с аутсорса , подрядных организаций и временных рабочих, которые все указаны в титрах и о которых сотрудники студии говорили в этом же интервью, но надо же вырвать слова из контекста, ведь это же плейграунд👍 // Миша Калинин
Неожиданно, что если собирать новичков не по сжв-квотам, то может получиться что-то хорошее.