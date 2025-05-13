Найденный в сети трейлер показывает, как Clair Obscur: Expedition 33 выглядела пять лет назад

Хотя Clair Obscur: Expedition 33 сейчас хорошо известна, правда в том, что проект начинался, как и многие другие: с мечты разработчика создать великолепную игру.

Руководитель Clair Obscur: Expedition 33 ранее говорил, что нашел разработчиков игры в разных уголках интернета. В этой истории игроки в конечном итоге нашли старый пост Гийома на Reddit.

В посте Гийом рассказывает, что ищет 3 женских и 2 мужских голоса для амбициозного AA-проекта, который в конечном итоге стал Clair Obscur: Expedition 33. Кроме того, был также опубликован трейлер с игровыми кадрами, показывающими, как выглядела игра пять лет назад.

В то время у команды разработчиков даже не было демо-версии для запланированного запуска на Kickstarter или для поиска инвесторов. В видео очень ранней версии Clair мы видим два знакомых имени: Луна и Маэль.

Более того, эта версия отличалась и даже имела элементы научной фантастики. В любом случае, это показывает, как усердно работали разработчики, превратив простой проект в замечательную JRPG.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PS5, Xbox Series S|X и Game Pass.