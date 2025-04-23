"Настоящий шедевр" - в сети раньше времени появился обзор Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 — многообещающая французская пошаговая RPG, вдохновленная классикой жанра, но с современной изюминкой. Эмбарго на обзоры спадёт позже сегодня, 23 апреля, но один портал раньше времени опубликовал свою рецензию.

Обзор с сайта Xboxygen в итоге появился на MetaCritic, и хотя портал не выставляет оценки в числах, по крайней мере мы можем получить представление о том, что они думают об игре из текста.

Портал называет игру «шедевром», заявляя, что она кажется чем-то освежающим для индустрии, которая умудряется удивлять игроков своими идеями, а также модернизировать классические элементы.

С Clair Obscur: Expedition 33 компания Sandfall Interactive создала настоящий шедевр. Красивая, мощная, оригинальная, захватывающая эта пошаговая приключенческая ролевая игра блестяще модернизирует классику, которая ее вдохновила, и удивляет игрока там, где он меньше всего этого ожидает. То, что небольшая независимая команда создала столь амбициозный проект, — настоящий глоток свежего воздуха для индустрии видеоигр, которая, похоже, уже несколько лет ходит по кругу между нишевыми играми, которые так и не находят своей аудитории, и крупными проектами, которые становятся все более однообразными, чтобы охватить как можно большее количество игроков.



«Сказать «прощай» — значит немного умереть», и в этом вся суть, когда любишь что-то вроде этой игры: рано или поздно приходится сказать «прощай». Когда приходит время отложить контроллер, в нашем сознании проясняется одно: разве создание настоящего шедевра из игры, посвященной искусству, не является самой прекрасной «мизансценой» из всех существующих?

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series S|X, а также в сервисе Game Pass.