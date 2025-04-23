"Настоящий шедевр" - в сети раньше времени появился обзор Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 — многообещающая французская пошаговая RPG, вдохновленная классикой жанра, но с современной изюминкой. Эмбарго на обзоры спадёт позже сегодня, 23 апреля, но один портал раньше времени опубликовал свою рецензию.
Обзор с сайта Xboxygen в итоге появился на MetaCritic, и хотя портал не выставляет оценки в числах, по крайней мере мы можем получить представление о том, что они думают об игре из текста.
Портал называет игру «шедевром», заявляя, что она кажется чем-то освежающим для индустрии, которая умудряется удивлять игроков своими идеями, а также модернизировать классические элементы.
С Clair Obscur: Expedition 33 компания Sandfall Interactive создала настоящий шедевр. Красивая, мощная, оригинальная, захватывающая эта пошаговая приключенческая ролевая игра блестяще модернизирует классику, которая ее вдохновила, и удивляет игрока там, где он меньше всего этого ожидает. То, что небольшая независимая команда создала столь амбициозный проект, — настоящий глоток свежего воздуха для индустрии видеоигр, которая, похоже, уже несколько лет ходит по кругу между нишевыми играми, которые так и не находят своей аудитории, и крупными проектами, которые становятся все более однообразными, чтобы охватить как можно большее количество игроков.
«Сказать «прощай» — значит немного умереть», и в этом вся суть, когда любишь что-то вроде этой игры: рано или поздно приходится сказать «прощай». Когда приходит время отложить контроллер, в нашем сознании проясняется одно: разве создание настоящего шедевра из игры, посвященной искусству, не является самой прекрасной «мизансценой» из всех существующих?
Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series S|X, а также в сервисе Game Pass.
попахивает звиздежем
Блин и обла и это в один момент!!! То игор по пол года нет, то по две сразу. И что теперь играть?
А так последние лет так 5-ть ты разве не заметил ?
Я обычно выбираю что то одно, щас ккд2 Обливион пропускаю потом дум, потом казан
Та не, не особо
возможно я что-то пропустил
Блин жаль не люблю ничего пошагового кроме первых двух фоллаутов.
Игра мне напоминает старые индийские фильмы. Вернее боёвка, мюзикл какой то. Ну кому то зайдёт.
боёвка прямиком из финал фентези и персоны
ждём появления стримов, чтобы можно быть потыкать или посмотреть, чтоб убедиться в оптимизации и чё там по сюжету
потому что игра выглядит привлекательно и если в других аспектах она тоже не подкачает, то можно будет брать
Шедевральный шедевер! ))))) так рано, а уже воняет ))))))