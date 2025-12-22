ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 537 оценок

"Научная фантастика и эпические фэнтези" - сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 рассказала о неигровом вдохновении

AceTheKing AceTheKing

Главный сценарист Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Ен в своем интервью объяснила уникальный подход команды к созданию проекта.

По ее словам, они изначально не рассматривали его как традиционную ролевую игру, что во многом и определило итоговый успех. Сведберг-Ен призналась, что почти не имеет опыта в видеоиграх - вместо этого она черпала вдохновение в других формах медиа-развлечений:

Я люблю научную фантастику и эпические фэнтези с огромными мирами и живыми обществами, и многое из этого я перенесла в игру. Я не думала о том, что пишу RPG. Я думала об этом почти как о создании драмы для HBO.

Частично такой свежий взгляд стал возможен благодаря тому, что многие члены команды также не имели большого опыта в игровой индустрии. Как отметила сценарист, это создавало определенные сложности, но одновременно позволило привнести в проект вкусы и идеи, накопленные в других творческих областях. Команда часто задавала себе вопрос "А почему бы и нет?" и бросала вызов привычным концепциям.

9
4
Комментарии:  4
нитгитлистер

так она об этом уже в других интервью более подробно рассказывала. к чему эта статья сейчас? байт на комменты?

3
AceTheKing
Egik81

Попытки пиарщиков сгладить последствия ранней глупости. Ну а для новостников лишний повод получить свою копеечку

Пользователь ВКонтакте

Хз, игра года игра года, а зайдя на рул 34, там игра года другая. // Денис Лежепеков