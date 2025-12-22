"Научная фантастика и эпические фэнтези" - сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 рассказала о неигровом вдохновении

Главный сценарист Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Ен в своем интервью объяснила уникальный подход команды к созданию проекта.

По ее словам, они изначально не рассматривали его как традиционную ролевую игру, что во многом и определило итоговый успех. Сведберг-Ен призналась, что почти не имеет опыта в видеоиграх - вместо этого она черпала вдохновение в других формах медиа-развлечений:

Я люблю научную фантастику и эпические фэнтези с огромными мирами и живыми обществами, и многое из этого я перенесла в игру. Я не думала о том, что пишу RPG. Я думала об этом почти как о создании драмы для HBO.

Частично такой свежий взгляд стал возможен благодаря тому, что многие члены команды также не имели большого опыта в игровой индустрии. Как отметила сценарист, это создавало определенные сложности, но одновременно позволило привнести в проект вкусы и идеи, накопленные в других творческих областях. Команда часто задавала себе вопрос "А почему бы и нет?" и бросала вызов привычным концепциям.