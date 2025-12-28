Названы самые "завершенные" игры 2025 года - на первом месте Clair Obscur: Expedition 33

Как и ожидалось, HowLongToBeat опубликовал свой ежегодный отчет о самых "завершенных" играх 2025 года, который принес несколько приятных сюрпризов. Первое место среди самых завершенных игр этого года досталось Clair Obscur: Expedition 33, дебютному проекту французской студии Sandfall Interactive и триумфатору 12-й церемонии награждения The Game Awards.
На втором месте оказалась Hollow Knight: Silksong, сиквел мегапопулярной метроидвании, а на третьем — Donkey Kong Bananza, одна из главных новинок Nintendo для Switch 2. Примечательно также 4-е место, на котором находится Doom: The Dark Ages, продолжение культовой франшизы от id Software..
Десять самых пройденных игр 2025 года:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages
- Dispatch
- Monster Hunter Wilds
- Mario Kart World
- Silent Hill f
- South of Midnight
- Hades II
Наличие таких проектоа, как Silent Hill f и South of Midnight, также подтверждает интерес игроков к сюжетным приключениям и уникальной атмосфере, а Dispatch — это настоящий инди-сюрприз, завоевавший множество преданных поклонников. Среди других самых завершенных этого года — Monster Hunter Wilds, Mario Kart World и Hades II.
Необходимо отметить, что информация для HowLongToBeat предоставляется исключительно пользователями, регистрирующими свою игровую активность на платформе и указывающими время успешного завершения основной кампании, а потому она может не отражать общую картину на глобальном уровне.
Хейтерки, что с лицом?) А был клоун который со мной спорил на релизе, типа игру даже 10% игроков не пройдет))) интересно какая теперь будет отмазка.
это не отменяет того факта ,что это калище ,просто в этом году не было конкурентов
ну прошли при этом 36%, что не так уж чтоб прям достижение какое то. выше среднего по рынку, всего то)
калоеды все не успокоются
Никак угомониться не могут, ну получили награду, всеее успокойтесь, нет надо ей всем глаза протирать, а если честно(мне срать на ваши клоун награды) я вообще хайпа этой шизо игры не понял, чушь несустветная, персона на минималках, ну да есть музыка, ну да есть атмосферный арт дизайн, НО КАК ИГРА- это какой-то лютейший посос и дать награды за все категории, ну эт явно ощущается бредом .
Если "Веилгея" задвинул "Балдур Гейз 3", потому что игродельные импотенты, сидя на миллиардах, не осилили ничего стоящего...
То в этот раз, из потенциальных конкурентов были к примеру - "Оитег Воглдс 2", соевые "Вампиры Маскарад 2, "Ососины Тени" с шоколадным Яйцуке, "Калофилд 6" и прогрев г°ев в лице "Бордерленса 4"... которые или с треском провалились, или растеряли активную базу за месяц-полтора с момента выхода.
То есть, ситуация повторилась и сейчас между собой соревнуются не просто похожие игры, а 2Д индюшатина и клон "Финалки", что выглядит просто фантасмогорично.
Причём крайне странно, что игра с буквально однокнопочным геймплеем пыталась занять все позиции, в то время как популярные игры навроде "Split Fiction" или "Schedule" остались за бортом.
Логично - короткие игры чаще полностью проходят.
В том то и дело, что она совсем не короткая, к тому же там есть моменты, где можно застрять и бросить игру, к тому же она в непопулярном жанре. Но больше всего меня удивляет, что Hollow Knight: Silksong на втором месте! Я вообще её в самом начале бросил. Не люблю игры, в которых постоянно дохнешь.
Кто бы сомневался 🗿
Понятное дело, это единственная игра в этом году, которую действительно стоило пройти до конца
Похоже, у журналистов какой-то конфликт с Ваврой, иначе и не объяснить.
Журналисты левые, а Вавра в основном в правую сторону лупит. Вот он им и не нравится.
О как 0_0. В основном в правую это когда гг подключается к бартошу или яну?
Какой конфликт блин? Просто полностью пройти симулятор средневекового бомжа не каждый выдержит, я сломался на второй карте, меня добила эта адская графомания)))