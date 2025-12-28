Названы самые "завершенные" игры 2025 года - на первом месте Clair Obscur: Expedition 33

Как и ожидалось, HowLongToBeat опубликовал свой ежегодный отчет о самых "завершенных" играх 2025 года, который принес несколько приятных сюрпризов. Первое место среди самых завершенных игр этого года досталось Clair Obscur: Expedition 33, дебютному проекту французской студии Sandfall Interactive и триумфатору 12-й церемонии награждения The Game Awards.

На втором месте оказалась Hollow Knight: Silksong, сиквел мегапопулярной метроидвании, а на третьем — Donkey Kong Bananza, одна из главных новинок Nintendo для Switch 2. Примечательно также 4-е место, на котором находится Doom: The Dark Ages, продолжение культовой франшизы от id Software..

Десять самых пройденных игр 2025 года:

Clair Obscur: Expedition 33 Hollow Knight: Silksong Donkey Kong Bananza Doom: The Dark Ages Dispatch Monster Hunter Wilds Mario Kart World Silent Hill f South of Midnight Hades II

Наличие таких проектоа, как Silent Hill f и South of Midnight, также подтверждает интерес игроков к сюжетным приключениям и уникальной атмосфере, а Dispatch — это настоящий инди-сюрприз, завоевавший множество преданных поклонников. Среди других самых завершенных этого года — Monster Hunter Wilds, Mario Kart World и Hades II.

Необходимо отметить, что информация для HowLongToBeat предоставляется исключительно пользователями, регистрирующими свою игровую активность на платформе и указывающими время успешного завершения основной кампании, а потому она может не отражать общую картину на глобальном уровне.