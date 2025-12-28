ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 571 оценка

Названы самые "завершенные" игры 2025 года - на первом месте Clair Obscur: Expedition 33

Gruz_ Gruz_

Как и ожидалось, HowLongToBeat опубликовал свой ежегодный отчет о самых "завершенных" играх 2025 года, который принес несколько приятных сюрпризов. Первое место среди самых завершенных игр этого года досталось Clair Obscur: Expedition 33, дебютному проекту французской студии Sandfall Interactive и триумфатору 12-й церемонии награждения The Game Awards.

На втором месте оказалась Hollow Knight: Silksong, сиквел мегапопулярной метроидвании, а на третьем — Donkey Kong Bananza, одна из главных новинок Nintendo для Switch 2. Примечательно также 4-е место, на котором находится Doom: The Dark Ages, продолжение культовой франшизы от id Software..

Десять самых пройденных игр 2025 года:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Doom: The Dark Ages
  5. Dispatch
  6. Monster Hunter Wilds
  7. Mario Kart World
  8. Silent Hill f
  9. South of Midnight
  10. Hades II

Наличие таких проектоа, как Silent Hill f и South of Midnight, также подтверждает интерес игроков к сюжетным приключениям и уникальной атмосфере, а Dispatch — это настоящий инди-сюрприз, завоевавший множество преданных поклонников. Среди других самых завершенных этого года — Monster Hunter Wilds, Mario Kart World и Hades II.

Необходимо отметить, что информация для HowLongToBeat предоставляется исключительно пользователями, регистрирующими свою игровую активность на платформе и указывающими время успешного завершения основной кампании, а потому она может не отражать общую картину на глобальном уровне.

47
16
Комментарии:  16
AndruhaGruz

На первом месте Clair Obscur: Expedition 33

35
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?) А был клоун который со мной спорил на релизе, типа игру даже 10% игроков не пройдет))) интересно какая теперь будет отмазка.

23
antiRed

это не отменяет того факта ,что это калище ,просто в этом году не было конкурентов

18
Raf9111

ну прошли при этом 36%, что не так уж чтоб прям достижение какое то. выше среднего по рынку, всего то)

5
Veidrd1968

калоеды все не успокоются

2
Kokoprime1991

Никак угомониться не могут, ну получили награду, всеее успокойтесь, нет надо ей всем глаза протирать, а если честно(мне срать на ваши клоун награды) я вообще хайпа этой шизо игры не понял, чушь несустветная, персона на минималках, ну да есть музыка, ну да есть атмосферный арт дизайн, НО КАК ИГРА- это какой-то лютейший посос и дать награды за все категории, ну эт явно ощущается бредом .

10
qDan

Если "Веилгея" задвинул "Балдур Гейз 3", потому что игродельные импотенты, сидя на миллиардах, не осилили ничего стоящего...

То в этот раз, из потенциальных конкурентов были к примеру - "Оитег Воглдс 2", соевые "Вампиры Маскарад 2, "Ососины Тени" с шоколадным Яйцуке, "Калофилд 6" и прогрев г°ев в лице "Бордерленса 4"... которые или с треском провалились, или растеряли активную базу за месяц-полтора с момента выхода.

То есть, ситуация повторилась и сейчас между собой соревнуются не просто похожие игры, а 2Д индюшатина и клон "Финалки", что выглядит просто фантасмогорично.

Причём крайне странно, что игра с буквально однокнопочным геймплеем пыталась занять все позиции, в то время как популярные игры навроде "Split Fiction" или "Schedule" остались за бортом.

Иваныч из Тулы

Логично - короткие игры чаще полностью проходят.

7
ыпар опрао

В том то и дело, что она совсем не короткая, к тому же там есть моменты, где можно застрять и бросить игру, к тому же она в непопулярном жанре. Но больше всего меня удивляет, что Hollow Knight: Silksong на втором месте! Я вообще её в самом начале бросил. Не люблю игры, в которых постоянно дохнешь.

3
Carissa7517
на первом месте Clair Obscur: Expedition 33

Кто бы сомневался 🗿

5
UnemotionalFrazer

Понятное дело, это единственная игра в этом году, которую действительно стоило пройти до конца

DustyNoctis

Похоже, у журналистов какой-то конфликт с Ваврой, иначе и не объяснить.

3
spaMER_ID

Журналисты левые, а Вавра в основном в правую сторону лупит. Вот он им и не нравится.

3
Skorskis spaMER_ID
Журналисты левые, а Вавра в основном в правую сторону лупит.

О как 0_0. В основном в правую это когда гг подключается к бартошу или яну?

В ответ на вопрос игрока, были ли вообще необходимы в игре гей-сцены, Вавра ответил "Не покупайте игру!".
UnemotionalFrazer

Какой конфликт блин? Просто полностью пройти симулятор средневекового бомжа не каждый выдержит, я сломался на второй карте, меня добила эта адская графомания)))