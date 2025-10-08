Несмотря на ошеломительный успех, разработчики Clair Obscur хотят сохранить небольшой состав команды

​Clair Obscur: Expedition 33 — не только претендент на звание «Игра года», но и обладатель огромного коммерческого успеха. Разработчик Sandfall Interactive и издатель Kepler Interactive объявили в среду, что продажи игры превысили 5 миллионов копий, и это несмотря на то, что она вышла в первый день в Xbox Game Pass.

Успех игры стал для Sandfall неожиданностью. Главный операционный директор и продюсер Франсуа Мёрисс сказал:

Я был твёрдо уверен, что у нас получится хорошая игра, которая добьётся среднего коммерческого успеха.

Технический директор и ведущий программист Том Гиллермин отметил, что рейтинг Clair Obscur на Metacritic, который сейчас составляет 93, стал для команды «возможно, самым большим потрясением по сравнению с нашими первоначальными ожиданиями и тем, как обстоят дела на самом деле. Потому что, когда он стал известен, все в студии кричали и прыгали. Это было настоящее безумие».

Этот успех побудил Sandfall разработать бесплатное обновление для игры с новым окружением, врагами и боями с боссами, которое, по словам Мёрисса, выйдет в течение «ближайших месяцев». Однако не стоит ожидать роста студии.

У нас отличная команда с сильным креативным директором Гийомом Брошем, у которого есть отличное видение этой игры и множество новых идей. Мы хотели бы сохранить масштаб студии, который был эффективен в этой игре, и, возможно, выпускать одну большую игру за другой.



Мы обязательно наймём ещё, если в ближайшие годы нас ждёт пик производства. Но я бы хотел видеть скорее мастерскую из нескольких действительно талантливых людей, которые вместе могут создать произведение искусства.

Он отметил, что видение Sandfall как студии «в первую очередь направлено на сохранение сильных сторон, которые изначально сделали это достижение возможным».

Хотя Sandfall, возможно, ещё слишком рано говорить о том, что будет дальше — и поверьте, я старался их убедить, — команда точно знает, что лежит в основе. Гиллермин сказал:

Пошаговый аспект, я думаю, заложен в ДНК того, что мы создали. Пока рано говорить, что нас заинтересует, но важно также оставаться верными ДНК студии с сильной повествовательной вселенной и интересным игровым процессом, который нас вдохновляет.