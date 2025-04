Новое видео Clair Obscur: Expedition 33 посвящено актёрам озвучки

Сегодня был выпущен совершенно новый ролик о Clair Obscur: Expedition 33, в котором представлены новые кадры и интервью с талантливыми английскими актерами озвучивания долгожданной предстоящей ролевой игры, которая скоро выйдет на консолях и ПК.

Разработанная французским независимым разработчиком Sandfall Interactive и изданная Kepler Interactive, игра Expedition 33 представлена ​​актерами озвучивания мирового класса, которые оживляют ее историю и персонажей. В сегодняшнем ролике фанаты могут узнать больше о процессе записи непосредственно от некоторых англоязычных актеров, участвовавших в игре, включая Дженнифер Инглиш (Baldur's Gate III), Бена Старра (FINAL FANTASY XVI), Кирсти Райдер (The Sandman), Шалу Никс (The Old Guard), Рича Кибла (Good Omens) и Максенса Казорлу (Ineffable).

Фанаты также могут услышать Чарли Кокса (Daredevil: Born Again), Энди Серкиса (The Lord of the Rings), Девору Уайлд (Baldur's Gate III), Трейси Уайлс (Baldur's Gate III) и звездный полный французский дубляж, когда игра выйдет в конце этого месяца.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля для PlayStation 5, Xbox Series X|S (доступно в первый день с Xbox Game Pass) и ПК в Steam и Epic Games Store.