Новый мод для Clair Obscur: Expedition 33 упрощает уклонение и парирование

Для поклонников Clair Obscur: Expedition 33 на ПК появился новый мод, облегчающий прохождение сражений. Игрок под ником Caites выложил на NexusMods модификацию Easier or Harder Dodge and Parry, которая увеличивает время окон для уклонения и парирования. Скачать её можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Разработанная французской студией Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 черпала вдохновение у классических JRPG вроде Final Fantasy и The Legend of Dragoon. После того как загадочная Художница нарисовала число 33, Expedition 33 отправилась в поход, чтобы положить конец её смертоносной миссии.
Боевка в Expedition 33 строится на точных нажатиях кнопок для успешных атак и защиты. Новый мод предлагает три уровня облегчения — от лёгкого увеличения окон тайминга до опции «Еще проще», где уклонение длится целую секунду. Есть и режим для опытных игроков, усложняющий тайминги для настоящего вызова.
По данным Caites, стандартные окна в игре составляют 0,22–0,35 секунды для уклонения и 0,15–0,25 секунды для парирования. Благодаря моду новички смогут быстрее адаптироваться, а ветераны — настроить боевку под себя. Модификация совместима с версиями игры в Steam, Epic Games Store и PC Game Pass.
Походу народ играть разучился.
Как умение играть влияет на реакцию людей? Она у всех разная и натренировать её очень сложно, особенно если тебе уже больше 30. И с каждым годом увы она только становится хуже. Так что тут разрабы реально перебрали с таймингами. Могли бы прикрутить тогда время от сложности, было бы логично и каждому свое.
Ну реакция не зависит от уровня игры. Да и игра делалась явно на азиатов, я таких долбанутых таймингов уже давненько не видел.(Особенно под конец игры)
помимо реакции как таковой есть еще и мышечная память и ощущение времени. Если не позволяет реакция в чистом виде, то ты можешь 1) запомнить визуальный момент непосредственно удара в анимациях атаки мобов 2) по ощущениям времени ориентироваться. Оба этих способа Не требуют реакции и доступны и в возрасте значительно за 30. Так что первоначальный комментатор прав, что нынешнее зум поколение - плаксочки, которые не способны учиться даже простейшим вещам, несмотря на свой возраст "не за 30".
Да не в этом дело, просто не все играют в игры с таким геймплеем где надо читать анимации мобов и на реакции попадать в тайминги. Со второй половины игры там вообще "Секиро" какое-то начинается местами, по лучшим заветам Бабадзаки, а это геймплей сильно на любителя, конкретно на любителя Соулсов.
Тебя эта ситуация как то слишком сильно задевает. Расслабься, каждый играет как он хочет и подстраивает игру под себя, модами или еще чем то, не важно. Это как сложность, кто то играет всегда на высокой или максимальной, кто то на средней или даже низкой. Нет смысла даже обсуждать что то.
Помойка для казуалов безруких а не мод)
В чем смысл тогда от игры?)
Вы еще на легкой сложности сыграйте)
Фу таким быть!
Не уверен, что это прям-таки необходимо. Даже с такими окнами есть пара тройка мобов, которых сложно парировать, к остальным привыкаешь. Но, если уж совсем кому-то тяжело, то пускай качают
ну ближе к концу игры есть мобы которые делают атаки по всем заветам Бабадзаки, с начала замах потом еще один замах и резкая тычка)
Ну там тайминги конечно карательные даже на нормале, но в этом и смысл как бы. Если сливаешь в какой-то локации, значит туда еще рано. Хотя интересно иногда сложность так задрать.