Новый мод для Clair Obscur: Expedition 33 упрощает уклонение и парирование

Для поклонников Clair Obscur: Expedition 33 на ПК появился новый мод, облегчающий прохождение сражений. Игрок под ником Caites выложил на NexusMods модификацию Easier or Harder Dodge and Parry, которая увеличивает время окон для уклонения и парирования. Скачать её можно бесплатно прямо с нашего сайта.

Разработанная французской студией Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 черпала вдохновение у классических JRPG вроде Final Fantasy и The Legend of Dragoon. После того как загадочная Художница нарисовала число 33, Expedition 33 отправилась в поход, чтобы положить конец её смертоносной миссии.

Боевка в Expedition 33 строится на точных нажатиях кнопок для успешных атак и защиты. Новый мод предлагает три уровня облегчения — от лёгкого увеличения окон тайминга до опции «Еще проще», где уклонение длится целую секунду. Есть и режим для опытных игроков, усложняющий тайминги для настоящего вызова.

По данным Caites, стандартные окна в игре составляют 0,22–0,35 секунды для уклонения и 0,15–0,25 секунды для парирования. Благодаря моду новички смогут быстрее адаптироваться, а ветераны — настроить боевку под себя. Модификация совместима с версиями игры в Steam, Epic Games Store и PC Game Pass.