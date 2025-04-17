Новый трейлер Clair Obscur: Expedition 33 рассказывает об обстановке и истории

Студия Sandfall Interactive представила свежий трейлер Clair Obscur: Expedition 33 во время первой презентации Galaxies. Он посвящен истории ролевой игры, а Мэйл (озвученная Дженнифер Инглиш) объясняет события, приведшие к настоящему времени.

По рассказу, несколькими десятилетиями ранее город Люмьер был отделен от основного континента при загадочных обстоятельствах. Примерно в то же время появилась Художница и начала рисовать цифры. Любой, кто достигал того же возраста, впоследствии умирал.

Люмьер отправляет Экспедиции, чтобы попытаться остановить ее, но безуспешно. В составе Экспедиции 33 Маэль — вместе с Гюставом, Луне, Силь и другими членами — отправляется в путь, потенциально добиваясь успеха там, где предыдущие экспедиции потерпели неудачу.

Clair Obscur: Expedition 33 выходит 24 апреля для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.