Новый трейлер персонажа Clair Obscur: Expedition 33 посвещён Моноко, дружелюбному, но кровожадному Гестралу

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive выпустили третий трейлер персонажа для пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, в котором представлен Моноко.

Познакомьтесь с Моноко, Гестралом. Дружелюбный, но кровожадный, он, как и все Гестралы, преуспевает в острых ощущениях от битвы. Для него бой — это медитация, и он не может устоять перед дуэлью — даже с друзьями. Нетронутый Художницей, его единственная настоящая причина присоединиться к экспедиции — то же стремление, которое заставляет его делать большинство вещей: любовь к хорошей драке.

Моноко обладает уникальной способностью — он собирает ступни Невронов, впитывая их навыки и превращаясь в них во время боя. Один из немногих Гестралов, которые могут говорить на человеческом языке, его удивительно ученая манера поведения контрастирует с его неуклюжим, грубым поведением.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 24 апреля. Она также будет доступна в Game Pass.