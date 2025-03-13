Новый трейлер зрелищной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 знакомит с Гюставом

Издатель Kepler Interactive и студия Sandfall Interactive представили первый из серии трейлеров персонажей ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. В нём раскрывают историю Гюстава – талантливого инженера из Люмьера.

Гюстав, чью английскую версию озвучил Чарли Кокс, а французскую – Александр Жиле, с детства жил в страхе перед Красочницей. Он посвятил свою жизнь защите города, разрабатывая оборонительные системы и помогая сельскому хозяйству. Но теперь ему предстоит последний бой – как член Экспедиции 33 он отправляется, чтобы уничтожить Красочницу и спасти будущее Люмьера.

Это только первый трейлер из серии, который познакомит игроков с ключевыми героями. Полноценный релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится 24 апреля на PS5, Xbox Series, PC и в Game Pass.