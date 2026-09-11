"Нужно ещё несколько Expedition 33": разработчик призвал издателей поверить в AA-игры

После огромного успеха Clair Obscur: Expedition 33 можно было ожидать, что издатели станут охотнее вкладываться в проекты среднего бюджета. Однако, по мнению директора Valor Mortis Радека Ратушника, этого пока не произошло — AA-сегмент всё ещё воспринимается как слишком рискованный.

«У нас был огромный успех Clair Obscur: Expedition 33, но издатели всё ещё считают сегмент AA довольно рискованным», — рассказал Ратушник GamesIndustry.biz во время Gamescom.

По его словам, индустрии нужно ещё несколько подобных историй, чтобы окончательно убедить издателей в коммерческом потенциале игр среднего бюджета. При этом речь не только о проектах уровня Expedition 33: существует множество студий, способных создавать качественные игры без бюджетов в сотни миллионов долларов.

Главная проблема, однако, заключается в ожиданиях издателей. Они хотят получить качественный проект от небольшой команды, но при этом рассчитывают на практически безупречный результат и короткие сроки разработки. Ратушник отмечает, что даже AA-играм требуется достаточно времени на создание, тестирование и подготовку к релизу — сделать такой проект за год без серьёзных проблем практически невозможно.

Сам Valor Mortis может стать одним из примеров того, о которых говорит разработчик. Это экшен в жанре Soulslike с зомби, действие которого разворачивается во Франции XIX века. Игра сочетает мрачную атмосферу, масштабные сражения и необычный исторический сеттинг.

Успех Expedition 33 уже показал, что игра среднего бюджета способна стать крупным хитом. Теперь, считает Ратушник, индустрии нужны новые подобные примеры, чтобы издатели окончательно перестали воспринимать AA-игры исключительно как финансовый риск.