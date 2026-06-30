Обновление Clair Obscur: Expedition 33 принесло добавление арабского интерфейса и локализации субтитров

Sandfall Interactive и Kepler Interactive выпустили обновление для Clair Obscur: Expedition 33, добавляющее полный арабский интерфейс и локализацию субтитров к этой известной пошаговой RPG.

Новая языковая опция появилась после многочисленных просьб игрового сообщества и увеличивает общее количество поддерживаемых языков до 20. По словам разработчиков, внедрение поддержки арабского языка потребовало значительных изменений в интерфейсе игры для размещения текста справа налево и обеспечения бесперебойной работы для арабоязычных игроков.

Ведущий сценарист и продюсер по озвучке и локализации Дженнифер Сведберг-Йен заявила, что локализация разрабатывалась почти год при поддержке партнёров Riotloc и Qloc. Она добавила, что команда получила множество сообщений от арабоязычных фанатов и рада наконец-то сделать эту функцию доступной.

Координатор по контролю качества Наджа Далмань также подчеркнула объем проделанной работы, отметив, что проект включал локализацию, переработку интерфейса и масштабное тестирование несколькими командами. Она сказала, что цель заключалась в том, чтобы сделать сюжет игры ещё более личным и доступным для арабоязычных игроков.

Помимо новой языковой поддержки, обновление также включает в себя ряд исправлений ошибок и улучшений игрового процесса. Полный список изменений доступен на странице игры в Steam.