Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 никто не воспринимал всерьёз, кроме геймдиректора

Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 на начальном этапе создания никто не воспринимал всерьёз, кроме геймдиректора.

Сначала его расценивали как шутку и не более, но через некоторое время идею всё же реализовали. В посте присутствуют критические спойлеры к финалу первого акта истории — читайте на свой страх и риск.

Гийом Брош рассказал, почему в конце первого акта погибает главный герой Гюстав. По его словам, идея появилась случайно во время обсуждения с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Йен — она в шутку предложила убить героя, но Брош воспринял это всерьёз и в конечном счёте персонаж погиб от рук Ренуара — главного антагониста игры.

По словам Броша, главная тема игры — утрата, и ничто не передаёт это лучше, чем смерть героя, к которому игрок успевает привязаться. После смерти Гюстава его место занимает Версо, сын Ренуара.