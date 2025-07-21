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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 694 оценки

Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 никто не воспринимал всерьёз, кроме геймдиректора

Solstice Solstice

Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 на начальном этапе создания никто не воспринимал всерьёз, кроме геймдиректора.

Сначала его расценивали как шутку и не более, но через некоторое время идею всё же реализовали. В посте присутствуют критические спойлеры к финалу первого акта истории — читайте на свой страх и риск.

Гийом Брош рассказал, почему в конце первого акта погибает главный герой Гюстав. По его словам, идея появилась случайно во время обсуждения с ведущей сценаристкой Дженнифер Сведберг-Йен — она в шутку предложила убить героя, но Брош воспринял это всерьёз и в конечном счёте персонаж погиб от рук Ренуара — главного антагониста игры.

По словам Броша, главная тема игры — утрата, и ничто не передаёт это лучше, чем смерть героя, к которому игрок успевает привязаться. После смерти Гюстава его место занимает Версо, сын Ренуара.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кошачий комочек

слишком гейское превью. Оно и не удивительно, какая игра такое и превью

15
Авраам Линкольн

Превью такое как и должно быть, если правильно прочитать название новости:

Один из главных сюжетных поворотов Clair Obscur: Expedition 33 никто не воспринимал всерьёз, кроме гейдиректора
5
RedundantRutherford Авраам Линкольн

Я смотрю, тут один комментатор юморнее другого. Какой-то фриковый камеди клаб.

6
LuckyСat

лол

Adam55

Самое тупое, что есть в этой игре. Какая утрата? Кроме злости и разочарования - ничего не получил от его смерти. Ну если и собираетесь убивать главного героя (который так ещё и оказался не главным героем, что писец как тупо), то делайте это нормально. Хоть немного эпично. А то просто слили на пустом месте перса, которого абсолютно все в самом начале считали гг. Ну реально, это всё равно, что в ведьмаке 3 убить герольда в самом начале и сказать, что дальше играть будите за Цири - тупость. И самое нелепое тут то, что все те эмоции в самом начале, которые давал Гюстов и его история - оказались бесполезной чушью, которая ни на что не влияют.

2
shurasick876

Ну так потому что это долбаный плагиат с Нарисованного Мира Ариамиса.

1
Tiger Goose

Вот как раз сюжет меня не особо впечатлил. А игровой процесс получился отличным.

Summor Ner

Главный сюжетный поворот в игровой индустрии будет, когда экспедиции дадут игру года. Подгорит от этого у многих знатно.

Adam55

А разве есть хоть один достойный конкурент? Экспедиция далеко не шедевр, но в кой-то веки игра без повестки и с реально хорошим сюжетом. А конкурентов нет.

То же самое было и с балдурс 3. Игра далеко не шедевр и там куче проблем было, как и повестки (мало в какой игре есть столько повестки), но игра получилась как РПГ реально хорошей и конкурентов не было. Так и тут.

1
Summor Ner Adam55

Grand Theft Auto VI, KCD2, DS2, Split Fiction, The Alters. Из потенциально возможных: Hollow Knight: Silksong, Gothic 1 Remake, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Hades 2. Так что достойных конкурентов вполне хватает.

1
Gyunter ODim Summor Ner

Какая гта 6 в 2025?