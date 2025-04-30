"Одна из самых красивых RPG" - Digital Foundry остались в восторге от Clair Obscur Expedition 33

Мир видеоигр буквально потрясло появление Clair Obscur: Expedition 33, пошаговой JRPG, разработанной Sandfall Interactive, которая получила единодушное признание игроков и критиков.
Эта маленькая жемчужина фэнтези не только представляет собой мощный и вдохновенный визуальный стиль, но и умудряется разумно использовать потенциал Unreal Engine 5, демонстрируя, что даже небольшая команда может создать проект с масштабом AAA.
Как отмечает Digital Foundry, с технической точки зрения Expedition 33 предлагает превосходные результаты, хотя и с некоторыми компромиссами.
Отражения Lumen эффективны, хотя иногда и размыты, а детализация сетки остается высокой благодаря Nanite, избегая раздражающих подгрузок. Тени, особенно на PS5 Pro, реалистичны и хорошо рассеяны, хотя не все области, похоже, в равной степени выигрывают от более продвинутых технологий.
С точки зрения производительности PS5 Pro на самом деле является идеальной платформой: она предлагает режим качества 30 к/с и производительность 60 к/с, с небольшими потерями в освещении и отражениях.
Базовые консоли (PS5 и Xbox Series X) идут следом, хотя и с более низким динамическим разрешением. С другой стороны, Series S страдает больше всего: нет 60 к/с, заметные компромиссы в отражениях и освещении и очень приглушенный общий рендеринг.
Даже рядом не стоит с Black Myth: Wukong.
Как достала эта проплаченная реклама этой игры. То самая лучшая, то Мега топ пик онлайн, то супер сюжет.
не скажу что плохо, но просто достала реклама какогото средняка
Какая тут реклама у инди-студии с 30человек? Ажиотаж, да. Да и игра шедевр, лучше ссаного обливиона, которые еще в 2006году надоел, впрочем как и все игры от безесды, гуанофаллауоты 3-4, скайримы и обливионы. Любят их только школьники, а я старый дед, который уважает фаллоут 1-2.
как лень в это играть и в обливу
подливу епта
играй в тетрис
Вообще ни капли // Денис Лежепеков
Как скажешь Денис Лежепеков
красивая. но боевка- не мое, вот вообще, я тормоз, мне лицо ломаютXD
Кайф
Игру где надо постоянно попадать в перри с окном в 0.22 фрейма, кто-то реально пытается играть в 30 фпс?
Секиро ты не проходил, да эксперт по ютубу?