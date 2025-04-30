"Одна из самых красивых RPG" - Digital Foundry остались в восторге от Clair Obscur Expedition 33

Мир видеоигр буквально потрясло появление Clair Obscur: Expedition 33, пошаговой JRPG, разработанной Sandfall Interactive, которая получила единодушное признание игроков и критиков.

Эта маленькая жемчужина фэнтези не только представляет собой мощный и вдохновенный визуальный стиль, но и умудряется разумно использовать потенциал Unreal Engine 5, демонстрируя, что даже небольшая команда может создать проект с масштабом AAA.

Как отмечает Digital Foundry, с технической точки зрения Expedition 33 предлагает превосходные результаты, хотя и с некоторыми компромиссами.

Отражения Lumen эффективны, хотя иногда и размыты, а детализация сетки остается высокой благодаря Nanite, избегая раздражающих подгрузок. Тени, особенно на PS5 Pro, реалистичны и хорошо рассеяны, хотя не все области, похоже, в равной степени выигрывают от более продвинутых технологий.

С точки зрения производительности PS5 Pro на самом деле является идеальной платформой: она предлагает режим качества 30 к/с и производительность 60 к/с, с небольшими потерями в освещении и отражениях.

Базовые консоли (PS5 и Xbox Series X) идут следом, хотя и с более низким динамическим разрешением. С другой стороны, Series S страдает больше всего: нет 60 к/с, заметные компромиссы в отражениях и освещении и очень приглушенный общий рендеринг.